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Встреча «Грузинской мечты» с представителями ОБСЕ/БДИПЧ проходит на фоне протестов
04.11.2020 13:14
В эти минуты проходит встреча лидеров партии «Грузинская мечта» с представителями ОБСЕ/ БДИП. Правящая команда намерена предоставить международной организации подробную информацию о парламентских выборах 2020 года.
Лидеры «Грузинской мечты» перед встречей не дали СМИ комментариев. Они отметили, что сделают заявление после переговоров.
Встреча «Грузинской мечты» с международной организацией проходит на фоне протестов. Перед зданием собрались участники движения «Позор». По словам протестующих, таким образом они пытаются дать понять мировому сообществу, что парламентские выборы 2020 года прошли с нарушениями и были сфальсифицированы.
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