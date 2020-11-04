

Дэвид Крамер: Если сообщения о нарушения верны, выборы 2020 года не станут шагом вперед

04.11.2020 15:20





Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэвид Крамер дал оценку парламентским выборам в Грузии грузинской редакции «Голоса Америки» и заявил, что, если те нарушения, о которых говорят наблюдатели, имели место, тогда парламентские выборы 2020 года не станут шагом вперед.



«Оппозиции не нравится, как прошли выборы, и они призывают (народ) к протесту. Увидим, насколько они сохранят накал и каковы будут их требования... Правительство «Грузинской мечты» уверено, что они победили. Они скажут, что преодолели 40-процентный блок в первом туре, в том числе и мажоритарный и им не понадобиться создавать коалицию», - заявляет Дэвид Крамер.



Он также говорит, что у оппозиции есть право выражать протест и недовольство, однако призывает стороны воздерживаться от насилия.



«Наблюдатели ОБСЕ, посольство США, Европейский Союз и местные наблюдатели, «Международная прозрачность» и другие говорят, что были серьезные проблемы. Посольство США использовало термин «неприемлемый», когда говорило проблемах, в том числе о запугивании избирателей, подкупе, о случаях насилия и о других ситуациях, которые вызывают вопросы. Я надеюсь, что стороны смогут избежать насилия. Однако оппозиция имеет право выразить протест и недовольство произошедшим», - заявил Крамер.



На вопрос, как должны быть оценены эти выборы, Крамер сказал, что проблема не только в дне голосования, но и в предшествовавшем ему процессе.



«Некоторые наблюдатели заявили, что по сравнению с 2016 годом это шаг назад. Были возмущения не только по поводу того, что произошло 31 октября, но и до этого. О выборах следует судить не только по тому, что происходит в тот день, когда люди идут голосовать», - заявил Крамер.





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