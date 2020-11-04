

В «Грузинской мечте готовы к пересчету голосов на участках»

04.11.2020 15:56





В правящей «Грузинской мечте» есть готовность к пересчету голосов на некоторых участках, заявляет исполнительный секретарь партии Иракли Кобахидзе.



«У нас были консультаций по поводу пересчета. Готовность в общих чертах по этому поводу есть — результаты участков можно пересчитать, конечно же при соблюдении определенных критерий.



Несмотря на то, что заключительные протоколы подписаны всеми членами комиссии, в том числе от оппозиций, ЦИК готов к пересчету и соответственно это будет обеспечено», — заявил политик.



Напомним, что оппозиционные партии Грузии считают выборы 31 октября сфальсифицированными. Преодолевшие проходной барьер объединения отказываются от депутатских мандатов и планируют устроить акции протеста, главным требованием которых будет проведение внеочередных выборов.



По параллельному подсчету (PVT) общественной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), в заключительных протоколах избирательных участков Грузии зафиксирован дисбаланс в 8 процентов — то есть, количество бюллетеней превышает количество граждан, поставивших подпись в списках избирателей. Подпись означает, что избиратель проголосовал.



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