

Лукашенко начал атаку против СМИ

05.11.2020 14:52





После протестных акций в Минске, Лукашенко пошел атакой против не подконтрольных ему информационных средств. В частности, СК республики Беларусь (Следственный комитет– орган предварительного следствия) обвинил основателей Телеграмм-канала «НЕХТА» в организации беспорядков. Конкретно в отношении Степана Путило и Романа Протасевича возбуждено уголовное дело в разжигании социальной вражды и объявлены в международный розыск. В октябре суд в Минске «НЕХТА», который в онлайн режиме освещал протестные процессы, признал экстремистским.



Напомним, что в воскресенье, 1 ноября, в Минске в ходе очередной протестной акции силами правопорядка были задержаны несколько сот протестующих. Силовики против мирных граждан применили светошумовые гранаты. В разгоне демонстрантов была вовлечена техника, в том числе броневездеходы с крупнокалиберными пулеметами.



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