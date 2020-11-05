

IDFI: в Грузии введение штрафов за отсутствие масок незаконно

05.11.2020 16:26





Решение правительства Грузии ввести штрафы за нарушение режима ношения защитных масок на улице является незаконным, заявили в неправительственной организации (НПО) «Институт развития свободы информации» (IDFI).



В НПО отметили, что вводить новые штрафы в Грузии уполномочен только парламент. Ранее там приняли закон, который обязывает жителей носить маски в публичных местах, которые находятся в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте и такси.



Как утверждают в IDFI, правительство не имеет права расширять эту норму, а может только вносить технические дополнения, например, указать, что именно является закрытым помещением. Исходя из этого НПО делает вывод, что правительство присвоило себе функции парламента.



«Это создает прецедент, который угрожает демократическому управлению и нарушает как Конституцию Грузии, так и требования законодательства», — говорится в заявлении IDFI.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





