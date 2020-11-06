

Саакашвили: Мы создадим временную «ковид-администрацию» и быстро стабилизируем ситуацию

06.11.2020 11:02





«Люди не отступят и будут все время бороться, пока режим Иванишвили не признает, что они сфальсифицировали выборы, украли выборы, совершили преступление века, пока не будут признаны реальные результаты или пока не будут проведены новые выборы в условиях временной администрации», — заявил бывший президент Грузии, председатель исполнительного комитета по реформам Украины Михеил Саакашвили в своем обращении в Facebook.



Как отметил Михеил Саакашвили, правительство Грузии использует коронавирус, чтобы закрыть страну и вызвать панику среди людей.



«Эпидемия коронавируса стала практически неконтролируемой, потому что ряд действий не были искусственно осуществлены правительством Иванишвили. Теперь это использует Иванишвили, чтобы закрыть страну, вызвать панику среди людей, чтобы люди не смогли защитить результаты своего выбора. Хочу сказать всем, конечно, коронавирус опасен, нам нужно соблюдать правила личной гигиены, использовать маску, мыть руки, но в то же время, это не должно мешать нам бороться за Грузию, спасая Грузию и каждого из нас, семью, детей», — заявил Михеил Саакашвили.



По его словам, как только Иванишвили отойдет в сторону, будет создана временная «ковид-администрация» и ситуация очень быстро стабилизируется.



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