

Министр финансов назвал шокирующим результат ЕНД на выборах

06.11.2020 11:38





«В политической элите все знают, что выборы были честными, была конкурентная среда», - об этом министр финансов Иване Мачавариани заявил на брифинге, проведенном после заседания координационного совета. По его словам, на выборах «был получен результат», которого не ожидала ни большая часть оппозиции, и не скрою, ни власть».



«Многие политические партии получили довольно низкий результат, что ограничивает их ареал и диапазон деятельности, было ожидание, что многие из них получат гораздо больше, а Национальное движение, возможно, меньше, но села такая конфигурация, что оппозиционеры практически стали заложниками этого результата. Не думайте, что кто-нибудь счастлив, наверное, нам бы хотелось, чтобы бы «Национальное движение» не набрало бы столько голосов, а кто-нибудь другой бы получил их больше. Произошло то, что произошло, воля нашего избирателя была выражена.



«Это однозначно ограничило диапазон их политической деятельности и игры, они вынуждены пойти на на радикальные меры, потому что такой результат у нескольких тех партий, которые ожидали большего», - говорит министр финансов.



По словам Иване Мачавариани, в этом нет ничего хорошо для кого-либо, но из-за этого нельзя говорить о фальсификации выборов.



«Поверьте мне, все в политической элите знают, что выборы не были сфальсифицированы и отражают реальную картину. И дело не только в том, что это говорили иностранные, пользующиеся большой репутацией организации. Напротив, как раз что не были сфальсифицированы и выборы были честными, поэтому они и сказали, они же не создают реальность, они реальность отразили.



Просто был получен шокирующий результат, объективный, огорчающий. Если выходом из этого поставить под сомнение легитимацию выборов, это дорого обойдется как для экономики, так и в отношении эпидемии. Очень важно, чтобы наши оппозиционеры не оставались заложниками этой ситуации, потому что это будет стоить очень дорого стране, а этот никак нельзя», - сказал Мачавариани.



По мнению министра финансов, ответственностью властей является, чтобы «ни один вопрос к каждому протоколу, к каждому документу, на который предъявляется претензия, без ответа не остался». По его мнению, власть должна быть максимально конструктивной, терпеливой, но в то же время принципиальной.



«Чтобы не дать возможности различного рода провокациям. Я уверен, что большая часть оппозиции не поддерживает, внутренне не согласна с какими-то провокациями. А есть часть, которой не составит труда пойти на все. Очень важно, чтобы существовал элемент конструктивизма, долг власти всегда проявлять конструктивность и избегать провокаций», - сказал Мачавариани.



Все оппозиционные партии объявили бойкот результатам выборов и ни одна из них не вошла в парламент Грузии 10-го созыва. От мандатов отказались «Европейская Грузия», «Лело», «Лейбористская партия», «Гирчи», «ЕНД и сила в единстве», «Стратегия строитель», Граждане и пропутинский «Альянс патриотов».

Международные наблюдательные организации говорили о подкупе, запугивании и случаях насилия во время избирательного процесса, однако, несмотря на это, считают, что результаты выборов легитимны и выборы были конкурентоспособны.



Местные же наблюдатели указывают на ряд недостатков и нарушений. Также были опубликованы результаты параллельного подсчета голосов ISFED, согласно которым «Грузинская мечта» получила 45,8% голосов, «ЕНД – сила в единстве» - 26,4%, Европейская Грузия - 3,7%. Погрешность составляет 0,7%.



В то же время, согласно итоговому отчету «Справедливых выборов» на 8% избирательных участков были зафиксированы случаи дисбаланса в итоговых протоколах, что означает, что количество бюллетеней превысило количество избирателей.



«Несмотря на то, что эта тенденция может оказать некоторое влияние на результаты, показанные избирательными субъектами, анализ PVT показывает, что максимально возможное влияние на результаты будет менее 4,1%», - пишет организация.





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