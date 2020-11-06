

Омбудсмен распространяет обращение в связи с создавшейся эпидемиологической ситуацией и проходящими протестными акциями

06.11.2020 12:35





Народный защитник Грузии Нино Ломджария призывает оппозиционные политические партии, с учетом создавшейся очень тяжелой эпидемиологической ситуацией, в процессе организации протестных акций обеспечивать соблюдение всех правил и ограничений, установленных с целью превенции распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении омбудсмена.



Народный защитник также призывает правительство Грузии в целях снижения темпа заражения коронавирусом (COVID-19) в стране обеспечить эффективное исполнение всех установленных превентивных мер.



Народный защитник считает, что, исходя из создавшегося положения, жизненно важно провести соответствующие мероприятия для рационального распределения и уменьшения возросшей нагрузки на медицинский сектор, чтобы дать возможность медперсоналу оказывать качественные медицинские услуги как инфицированным пациентам, так и другим уязвимым группам.



Народный защитник обращается также к избирательным администрациям, чтобы они с соблюдением прозрачных процедур, своевременно рассмотрели связанные с выборами обоснованные жалобы и обеспечили пересчет результатов спорных избирательных участков, что значительно сократит проходящие у избирательных администраций острые протестные акции и соответственно мобильность населения.

«Оппозиционные политические партии, с учетом создавшейся очень тяжелой эпидемиологической ситуацией, в процессе организации протестных акций должны обеспечивать соблюдение всех правил и ограничений, установленных с целью превенции распространения коронавируса, что уменьшит ущерб здоровью и жизни людей.



Еще раз призываю всех живущих в Грузии лиц неукоснительно выполнять те требования и рекомендации, которые связаны с карантином и самоизоляцией; также, правильно пользоваться масками, в том числе уже и на открытых пространствах, соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию, что на сегодняшний день является единственным и самым эффективным способом защиты как собственного здоровья и права на жизнь, так и других людей», - отмечается в заявлении.



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