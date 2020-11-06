

Из-за коронавируса в метро Тбилиси начали контролировать пассажиропоток в час пик

06.11.2020 12:38





Из-за роста заболеваемости Covid-19 с сегодняшнего дня тбилисский метрополитен перейдет на новый режим работы. В часы пиковых нагрузок на станциях будет происходить управление потоками пассажиров, и людей будут запускать в метро по очереди. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси.



Пока что меры коснутся только нескольких станций: «Варкетили», «Театр Ахметели», «Дидубе» и «Вокзальная площадь».



«Сотрудники метрополитена будут постоянно следить за потоком. Когда он будет критическим и создаст риск заражения вирусом, пассажиропоток на вход на станции будет регулироваться посредством очереди», — говорится в заявлении мэрии.



Как пояснил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе, решение принято по рекомендации эпидемиологов и координационного совета для снижения темпов распространения вируса. Он также подчеркнул, что ограничивать передвижение пассажиров будут только в час пик, когда в вестибюлях станций скапливается большое количество людей.



Тбилиси лидирует по числу заражений Covid-19 среди грузинских регионов. На столицу приходится более 40% случаев инфицирования, которые ежедневно выявляют в масштабах страны.



Накануне суточный прирост заболевших в Грузии составил 2 401. Из них 976 приходятся на Тбилиси.



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