

Экс-министр обороны Ираклий Окруашвили инфицирован коронавирусом

06.11.2020 13:50





У бывшего министра обороны, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили подтвердился коронавирус. Об этом он написал в соцсети.



Как пишет Окруашвили, из-за болезни он не сможет присутствовать на акции, запланированной оппозицией на 8 ноября, но отмечает, что обязательно присоединится к протестам в ближайшие дни.



«Я завершил интересный 47-й год (57-й по подсчету ЦИК). Я вообще не люблю свой день рождения, не отмечаю его и не говорю о нем. Пишу пост с другой целью.



Где только я не «праздновал» день рождения: на митинге, в аэропорту, в лесу, в тюрьме и т. д. Жизнь всегда одаривала меня интересным подарком.



В этом году я думал, какой подарок мне преподнесёт судьба — мне повезло, и я получил особенный — положительный анализ из лаборатории на коронавирус.



Из-за этого я не появлялся на акциях и телевидении последние два дня, потому что ждал ответа, к сожалению, мне также придется пропустить акцию 8 ноября.



Если бы я не был заразным, я бы обязательно пришел. Хотя 8-го все только «начинается» и я обязательно наверстаю. Без меня не будет баррикад …



Спасибо всем, больше, чем за поздравления, что придете на Руставели 8 ноября», — написал Окруашвили.



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