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Саакашвили уверен, что статистика ковид-инфицированных в Грузии раздувается искусственно


06.11.2020   17:19


«Я уверен, что цифры искусственно раздуваются, чтобы закрыть страну и народ не вернул украденные выборы», — написал в Facebook бывший президент Грузии и председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили.

По его словам, акции протесты по всей стране должны продолжаться с соблюдением всех норм.

«Мы все должны позаботиться о «короне», конечно, мы должны соблюдать все санитарные нормы, но я уверен, что сейчас цифры искусственно раздуваются, чтобы закрыть страну и народ не вернул украденные выборы. Поэтому акции протеста по всей стране должны продолжаться с соблюдением всех норм. Они LOCKDOWN-ом должны закрывать не нас, а мы должны закрыть их незаконную деятельность», — написал Михеил Саакашвили.

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