

Саакашвили уверен, что статистика ковид-инфицированных в Грузии раздувается искусственно

06.11.2020 17:19





«Я уверен, что цифры искусственно раздуваются, чтобы закрыть страну и народ не вернул украденные выборы», — написал в Facebook бывший президент Грузии и председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили.



По его словам, акции протесты по всей стране должны продолжаться с соблюдением всех норм.



«Мы все должны позаботиться о «короне», конечно, мы должны соблюдать все санитарные нормы, но я уверен, что сейчас цифры искусственно раздуваются, чтобы закрыть страну и народ не вернул украденные выборы. Поэтому акции протеста по всей стране должны продолжаться с соблюдением всех норм. Они LOCKDOWN-ом должны закрывать не нас, а мы должны закрыть их незаконную деятельность», — написал Михеил Саакашвили.



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