

Фальсификация выборов началась задолго до дня голосования - юрист

06.11.2020 20:10









«Вся государственная система вовлечена в то, чтобы выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии. Наконец, все идет к подведению итогов выборов, где самые большие нарушения произошли во время составления протоколов. Мы очень давно говорим о том, что «Мечта», особенно в последние годы, постоянно фальсифицировала выборы не непосредственно в день голосования, а намного раньше. Фальсификация выборов начинается тогда, когда Служба безопасности, блатные и полиция участвуют в запугивании народа», - Сандро Барамидзе, юрист.



В этой же программе

Юрист Сандро Барамидзе говорит, что фальсификация выборов началась задолго до дня голосования, в то время, когда Служба безопасности, «блатные» и полиция занимаются запугиванием народа. Об этом он рассказал в эфире «Главного канала» в программе «Гость дня».«Вся государственная система вовлечена в то, чтобы выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии. Наконец, все идет к подведению итогов выборов, где самые большие нарушения произошли во время составления протоколов. Мы очень давно говорим о том, что «Мечта», особенно в последние годы, постоянно фальсифицировала выборы не непосредственно в день голосования, а намного раньше. Фальсификация выборов начинается тогда, когда Служба безопасности, блатные и полиция участвуют в запугивании народа», - Сандро Барамидзе, юрист.В этой же программе бывший сотрудник ЦИК Иване Бурдули рассказал о механизмах фальсификации парламентских выборов: «карусель» приписанных к квартире посторонних людей, переносные урны для голосования и специальные избирательные участки.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





