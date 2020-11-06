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Фальсификация выборов началась задолго до дня голосования - юрист


06.11.2020   20:10


Юрист Сандро Барамидзе говорит, что фальсификация выборов началась задолго до дня голосования, в то время, когда Служба безопасности, «блатные» и полиция занимаются запугиванием народа. Об этом он рассказал в эфире «Главного канала» в программе «Гость дня».

«Вся государственная система вовлечена в то, чтобы выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии. Наконец, все идет к подведению итогов выборов, где самые большие нарушения произошли во время составления протоколов. Мы очень давно говорим о том, что «Мечта», особенно в последние годы, постоянно фальсифицировала выборы не непосредственно в день голосования, а намного раньше. Фальсификация выборов начинается тогда, когда Служба безопасности, блатные и полиция участвуют в запугивании народа», - Сандро Барамидзе, юрист.

В этой же программе бывший сотрудник ЦИК Иване Бурдули рассказал о механизмах фальсификации парламентских выборов: «карусель» приписанных к квартире посторонних людей, переносные урны для голосования и специальные избирательные участки.

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