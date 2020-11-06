

В списки для голосования с помощью переносной урны координаторы вносят сторонников «Мечты» - экс-сотрудник ЦИК

06.11.2020 20:16









По словам Иванэ Бурдули, заинтересованным лицам известны только имена людей, включенных в список для голосования посредством переносных урн, контактная информация же не разглашается, что делает невозможным проверку этих людей.



«Чтобы позвонить и проверить действительно ли нужна переносная урна, действительно ли было заявлено об этом, даже эти средства проверки часто становятся невозможными для вовлеченных сторон», - говорит Иванэ Бурдули.



Читайте также:



По его словам, в список для голосования с помощью переносной урны координатор, как правило вносит сторонников правящей партии, поэтому часто тем, кому действительно нужна переносная урна, приходится проходить сложные процедуры.



«В этом случае, в список могут не попасть те, кто не является сторонником правящей партии», - сказал Иванэ Бурдули.



Бурдули также отметил, что помимо этой системы согласованно действуют окружная избирательная комиссия, местный штаб и силовые структуры.



Приписку посторонних, несуществующих лиц к квартирам отдельных избирателей связывает с министерством юстиции. Уже бывший сотрудник «ЦИК» Иванэ Бурдули заявляет, что переносные урны для голосования часто используется для манипуляций на выборах. Об этом он рассказал в эфире «Главного канала», в программе «Гость дня».По словам Иванэ Бурдули, заинтересованным лицам известны только имена людей, включенных в список для голосования посредством переносных урн, контактная информация же не разглашается, что делает невозможным проверку этих людей.«Чтобы позвонить и проверить действительно ли нужна переносная урна, действительно ли было заявлено об этом, даже эти средства проверки часто становятся невозможными для вовлеченных сторон», - говорит Иванэ Бурдули.Читайте также: Сотрудник ЦИК Грузии ушел с работы из-за «фальсификации выборов» По его словам, в список для голосования с помощью переносной урны координатор, как правило вносит сторонников правящей партии, поэтому часто тем, кому действительно нужна переносная урна, приходится проходить сложные процедуры.«В этом случае, в список могут не попасть те, кто не является сторонником правящей партии», - сказал Иванэ Бурдули.Бурдули также отметил, что помимо этой системы согласованно действуют окружная избирательная комиссия, местный штаб и силовые структуры.Приписку посторонних, несуществующих лиц к квартирам отдельных избирателей связывает с министерством юстиции.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





