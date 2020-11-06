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В списки для голосования с помощью переносной урны координаторы вносят сторонников «Мечты» - экс-сотрудник ЦИК
06.11.2020 20:16
Уже бывший сотрудник «ЦИК» Иванэ Бурдули заявляет, что переносные урны для голосования часто используется для манипуляций на выборах. Об этом он рассказал в эфире «Главного канала», в программе «Гость дня».
По словам Иванэ Бурдули, заинтересованным лицам известны только имена людей, включенных в список для голосования посредством переносных урн, контактная информация же не разглашается, что делает невозможным проверку этих людей.
«Чтобы позвонить и проверить действительно ли нужна переносная урна, действительно ли было заявлено об этом, даже эти средства проверки часто становятся невозможными для вовлеченных сторон», - говорит Иванэ Бурдули.
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По его словам, в список для голосования с помощью переносной урны координатор, как правило вносит сторонников правящей партии, поэтому часто тем, кому действительно нужна переносная урна, приходится проходить сложные процедуры.
«В этом случае, в список могут не попасть те, кто не является сторонником правящей партии», - сказал Иванэ Бурдули.
Бурдули также отметил, что помимо этой системы согласованно действуют окружная избирательная комиссия, местный штаб и силовые структуры.
Приписку посторонних, несуществующих лиц к квартирам отдельных избирателей связывает с министерством юстиции.
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