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Личности участников «каруселей» на избирательном участке знают заранее – экс-сотрудник ЦИК
06.11.2020 20:19
Бывший сотрудник ЦИК Иванэ Бурдули заявляет, что на выборах 2020 года было зафиксировано несколько случаев подкупа избирателей, запугивания, принуждения и «карусели». Об этом он рассказал в эфире «Главного канала», в программе «Гость дня».
По словам Бурдули, личности избирателей на выборах избирательной комиссии известны заранее. Избиратели же заменяются лицами, участвующими в «карусели», и они фиксируют позицию вместо них.
«Заходит другой человек и голосует вместо несуществующего человека, то есть вместо того, кто не приходит», - говорит Иванэ Бурдули.
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Он также рассказ о механизме «карусели». По его словам, лица, участвующие в «карусели», проверяющий маркировку и регистратор на избирательных участках находятся в тесной координации. Во время манипуляции, стоящий у двери регулятор, не проверяет маркировку и допускает «избирателя», участвующего в «карусели», направляет к заранее знакомому ему регистратору.
«Вы придете со своим удостоверением личности, однако конкретный регистратор, у которого лежат предварительно обработанные списки тех избирателей, которые не придут, дает расписаться в любой графе. У вас другая фамилия, ваша фамилия под другой графой, но регистратор и регулятор об этом знают заранее», - говорит Иванэ Бурдули.
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