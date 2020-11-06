

Личности участников «каруселей» на избирательном участке знают заранее – экс-сотрудник ЦИК

06.11.2020 20:19









По словам Бурдули, личности избирателей на выборах избирательной комиссии известны заранее. Избиратели же заменяются лицами, участвующими в «карусели», и они фиксируют позицию вместо них.



«Заходит другой человек и голосует вместо несуществующего человека, то есть вместо того, кто не приходит», - говорит Иванэ Бурдули.

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Он также рассказ о механизме «карусели». По его словам, лица, участвующие в «карусели», проверяющий маркировку и регистратор на избирательных участках находятся в тесной координации. Во время манипуляции, стоящий у двери регулятор, не проверяет маркировку и допускает «избирателя», участвующего в «карусели», направляет к заранее знакомому ему регистратору.



«Вы придете со своим удостоверением личности, однако конкретный регистратор, у которого лежат предварительно обработанные списки тех избирателей, которые не придут, дает расписаться в любой графе. У вас другая фамилия, ваша фамилия под другой графой, но регистратор и регулятор об этом знают заранее», - говорит Иванэ Бурдули.

Бывший сотрудник ЦИК Иванэ Бурдули заявляет, что на выборах 2020 года было зафиксировано несколько случаев подкупа избирателей, запугивания, принуждения и «карусели». Об этом он рассказал в эфире «Главного канала», в программе «Гость дня».По словам Бурдули, личности избирателей на выборах избирательной комиссии известны заранее. Избиратели же заменяются лицами, участвующими в «карусели», и они фиксируют позицию вместо них.«Заходит другой человек и голосует вместо несуществующего человека, то есть вместо того, кто не приходит», - говорит Иванэ Бурдули.Читайте также: Сотрудник ЦИК Грузии ушел с работы из-за «фальсификации выборов» Он также рассказ о механизме «карусели». По его словам, лица, участвующие в «карусели», проверяющий маркировку и регистратор на избирательных участках находятся в тесной координации. Во время манипуляции, стоящий у двери регулятор, не проверяет маркировку и допускает «избирателя», участвующего в «карусели», направляет к заранее знакомому ему регистратору.«Вы придете со своим удостоверением личности, однако конкретный регистратор, у которого лежат предварительно обработанные списки тех избирателей, которые не придут, дает расписаться в любой графе. У вас другая фамилия, ваша фамилия под другой графой, но регистратор и регулятор об этом знают заранее», - говорит Иванэ Бурдули.



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