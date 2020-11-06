

Бокерия: Поток глупости от Мдинарадзе или любого другого «клоуна» лишен смысла

06.11.2020 23:46





Когда в трети пропорциональных и почти в половине мажоритарных бюллетеней есть дисбаланс, и такой дисбаланс, который увидели все не на какой-то неформальной странице, а на официальном странице ЦИК, в целом весь этот поток глупости от Мдинарадзе или любого другого «клоуна» вообще лишен смысла, - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, откликаясь на заявление лидера большинства парламента Грузии Мамуки Мдинарадзе о том, что в результате пересчета около 19-ти участков, не обнаружено никаких следов фальсификации и нарушений в пользу правящей партии.



Бокерия отметил, что, прибегая ко всяческим манипуляциям и методам, «Грузинская мечта» явно сфальсифицировала волеизъявление общества.



«Что касается пересчета, то тестом является не то, что они сами выберут и пересчитают, а то, что там, где наблюдательные группы с репутацией или оппозиция требует пересчета, они вообще не рассматривают жалоб, и мы это увидели в течение этих дней. Картина очень ясна и очень тяжела для страны, и творцами этого являются правительство Иванишвили, СГБ Иванишвили и избирательные комиссии Иванишвили, которые за весь этот период, в особенности в день выборов и ночью провели операцию, прибегая к т.н. «каруселям Иванишвили», используя инструменты контроля, купли голосов, запугивания и сброса. Этими методами произошла явная фальсификация волеизъявления нашего общества, Иванишвили не смог получить мандат от нашего народа, поэтому-то ЦИК и выложила эти нелегитимные результаты», - заявил Бокерия.



Для справки, по заявлению лидер большинства Мамуки Мдинарадзе, в результате пересчета до 19-ти участков, никаких следов фальсификации и нарушений в пользу правящей партии не выявлено. По его же словам, после пересчета результаты правящей партии даже немного улучшились.





Нино Ломджария – То, что произошло в отдельных случаях на избирательных участках, называется фальсификацией и подделкой выборов, в чем я вижу признаки уголовного преступления

Нино Ломджария – То, что произошло в отдельных случаях на избирательных участках, называется фальсификацией и подделкой выборов, в чем я вижу признаки уголовного преступления





То, что произошло в отдельных случаях на избирательных участках, называется фальсификацией и подделкой выборов, в чем я вижу признаки уголовного преступления, - заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По оценке Ломджария, главная проблема выборов 31 октября заключается в серьезных погрешностях, выявленных в процессе подсчета голосов. По ее словам, подытоживание голосования и процесс подсчета голосов были гораздо хуже, чем сам день выборов, который в свою очередь тоже характеризовался рядом нарушений.



«Зафиксированный в избирательных протоколах серьезный дисбаланс, исправление итоговых протоколов и другие проблемы, действительно были масштабными. Сравнительно с пришедшими избирателями чрезмерное количество бюллетеней встречается в 8-ми процентах избирательных участков, хотя, как говорят наблюдательные организации, это нарушения одного типа. Есть и другого типа серьезные нарушения, в частности, когда число подписей не совпадает, или протоколы исправлялись самовольно, чего делать члены комиссии не имели права. Был и другого типа дисбаланс. Поэтому протесты и требования, которые слышны в обществе, справедливы и в правовом смысле обоснованы», - завила Нино Ломджария.



По мнению омбудсмена, на данном этапе существуют основания для возбуждения уголовных дел в отношении тех членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали итоговые протоколы. Что касается вопроса ответственности непосредственно председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания, как заявляет Ломджария, она, как руководитель администрации, ответственна за совершенные ее собственными сотрудниками системные или широкомасштабные нарушения.



Ломджария также заявляет, что со стороны Тамар Жвания не было правильных правовых посылов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





