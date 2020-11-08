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Премьер-министр Грузии поздравил Джо Байдена с победой на выборах
08.11.2020 11:22
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравляет с победой на выборах новоизбранного президента США Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис. Об этом Гахария пишет на официальной странице в соцсети Twitter.
«От имени грузинского народа поздравляю с победой новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки и давнего друга Грузии Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис. С нетерпением ожидаем последующего усиления стратегического партнерства США и Грузии», - заявляет Георгий Гахария.
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