

Премьер-министр Грузии поздравил Джо Байдена с победой на выборах

08.11.2020 11:22





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравляет с победой на выборах новоизбранного президента США Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис. Об этом Гахария пишет на официальной странице в соцсети Twitter.



«От имени грузинского народа поздравляю с победой новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки и давнего друга Грузии Джо Байдена и новоизбранного вице-президента Камалу Харрис. С нетерпением ожидаем последующего усиления стратегического партнерства США и Грузии», - заявляет Георгий Гахария.



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