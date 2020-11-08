

Виталий Кличко переизбран на должность мэра Киева

08.11.2020 15:15





Киевская городская избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра города. На них победил действующий мэр Виталий Кличко, передает ТАСС.



"За Виталия Кличко проголосовали 50,5% избирателей, 365 тыс. человек", - отметила комиссия в пятницу, подведя итоги местных выборов, которые состоялись 25 октября.



Экс-градоначальник Александр Попов ("Оппозиционная платформа") набрал 68757 голосов (примерно 9,5 % - прим.), а кандидат от партии "Голос" Сергей Притула - 56900 голосов (примерно 7,87 % - прим.).



25 октября в Украине прошли местные выборы. Жители страны избирали состав 22 областных советов из 24 (без Донецкого и Луганского), 119 райсоветов и советов почти полутора тысяч объединенных территориальных общин. Также избирались мэры городов, сельские и поселковые главы.



Пост мэра Киева бывший боксер и депутат Рады Виталий Кличко занял в 2014 году, выиграв на выборах с 56% голосов. Тогда же бывший президент Украины Петр Порошенко назначил его главой Киевской городской администрации.



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