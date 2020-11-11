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Украина ввела санкции против Никарагуа из-за консульства в Крыму


11.11.2020   11:52


Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в РФ Альбы Асусена Торрес в Автономную Республику Крым.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД Украины.

Отмечается, что подобные действия нарушают законодательство Украины и международного права, в частности резолюций Генассамблеи ООН.

«Это действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по Украине, который способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, какими являются Автономная Республика Крым и город Севастополь», - сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее т. наз. вице-премьер Крыма Георгий Мурадов анонсировал открытие первого консульского учреждения в аннексированном Крыму – представительства Никарагуа.

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