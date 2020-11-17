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Бокерия: Мы всегда готовы к дебатам с Кобахидзе, Мдинарадзе или любым из политических «клоунов»
17.11.2020 12:44
По словам одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, «Европейская Грузия» готова к дебатам с «Грузинской мечтой», однако окончательное решение станет известно после консультаций с оппозиционными партиями.
Как заявил он в программе «Ньюсрум» на канале «Палитраньюс», дебаты не могут разрядить этот кризис.
«Несмотря на то, что дебаты с Кобахидзе, Мдинарадзе, с любым из этих политических «клоунов» не могут разрядить этот кризис, «Европейская Грузия», наша команда полностью, всегда готова. У нас есть некоторый опыт дебатов, во время пребывания в парламенте, я говорю в хорошем смысле. Мы всегда к этому готовы, однако в этом случае мы не одни и у нас будет консультация с нашими коллегами по оппозиции, каким будет ответ на это. Вместо них я ответить не могу. Но вы помните, несмотря на наш призыв, эти люди отказались от дебатов в предвыборный период, когда нормально, чтобы смотрели избиратели», - сказал Гига Бокерия.
Для справки, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе приглашает оппозицию на дебаты в связи с выборами.
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