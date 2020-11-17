

Цулукиани: Саакашвили и управляемые им некоторые силы остаются главной антизападной силой в Грузии

17.11.2020 15:44





«Сегодняшний лидер оппозиции Михеил Саакашвили и управляемые им некоторые силы, остаются главной антизападной силой в Грузии», — заявила на брифинге член «Грузинской мечты» Тея Цулукиани.



Как отметила Цулукиани, госсекретарь США Помпео сегодня посетит Грузию с официальным визитом, что является важным днем для государства, важным визитом для страны.



По её словам, накануне Саакашвили публично заявил, что глава наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, господин Кокс был российским агентом, который находится на довольствии России, и что положительное заключение Парламентской ассамблеи о парламентских выборах в Грузии 31 октября равно заключению Федеральной службы безопасности РФ.



«Возникает вопрос, что стало причиной нападения на одну из международных организаций? Вероятно, то, что заключение этого института просто не совпадало с тиражируемой им фальшивой реальностью, будто он выиграл выборы, а не «Грузинская мечта». Делегация Совета Европы заявила, что на самом деле выборы прошли в мирных условиях, что не нравится Саакашвили, он не любит мира. У него были другие планы, и они были сорваны. Парламентская ассамблея сказала ту реальность, что «Грузинская мечта» заняла на выборах первое место, что не понравилось Саакашвили. Если рассуждать по аналогии, Саакашвили также назвал российским заключением не только оценку Ассамблеи выборов 31 октября, но и всех заключений, которые повторяют практически одну и ту же оценку: ОБСЕ/ БДИПЧ, Госдепартамент, посольства западных стран, это вызывает тревогу», — заявила Цулукиани.



По её словам, культивирование антизападных настроений в оккупированной стране наносят вред.





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