

Залкалиани: Грузия является самым близким союзником США в регионе

17.11.2020 21:02





«Грузия в регионе является самым близким союзником для Америки, Грузия является самой крепкой опорой Соединенных Штатов», - заявил журналистам в международном аэропорту Тбилиси министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



По словам Залкалиани, визит Помпео указывает на то, какое значение придают США стратегическим отношениям с Грузией.



«Исходя из ситуации, сложившейся в регионе, я имею в виду сложнейшее геополитическое положение и вызовы, перед которыми стоит не только Грузия, но и регион в целом, визит в это время главного стратегического партнера крайне важен. Мы долго работали над этим визитом, однако хорошо, что он совпал с этим периодом. Сам факт, что визит состоялся, является очень важным посланием для нашей страны, для региона и указывает, насколько большое значение придают США стратегическому партнерству с Грузией. Факт, что Грузия в регионе является самым близким союзником для Америки, Грузия является самой крепкой опорой Соединенных Штатов.



Стратегическое партнерство Грузии и США, которое осуществлено в течение последних четырех лет с нынешней администрацией, конкретные результаты, которые у нас имеются, и оценки, все согласны, как грузинская, так и американская сторона, что это стратегическое партнерство на столь высокой отметке, как никогда, по всем направлениям: оборона, безопасность, экономическое сотрудничество, усиление демократических институтов, отношения между людьми. Это те четыре основных направления, о которых мы говорим с Америкой в рамках Хартии стратегического партнерства», - заявил Давид Залкалиани.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





