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Правительство Грузии в срочном порядке закупает медицинские кислородные генераторы
17.11.2020 21:59
Правительство Грузии в срочном порядке закупает медицинские кислородные генераторы на сумму 3,2 миллиона лари (около 1 млн долларов). Тендер будет проводиться в упрощенном порядке. Об этом стало известно из постановления правительства Грузии от 16 ноября.
«Наряду с быстрым увеличением числа случаев заражения, увеличивается количество коек, мобилизованных для борьбы с COVID-19. Уже мобилизовано более 6 тысяч коек, и к концу месяца планируется добавить еще 2 400 коек. Следует отметить, что в процессе лечения пациентов с коронавирусом активно используется медицинский кислород», — сказано в документации, опубликованной на сайте госзакупок.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшилась с сентября. За последние 24 часа в Грузии было выявлено 3117 новых случаев заражения коронавирусом, 45 пациентов скончались.
Первый случай коронавируса в Грузии был подтвержден 26 февраля. С тех пор было подтверждено 85 952 случая, из которых 68 929 выздоровели и 778 умерли. В настоящее время в Грузии 16 219 активных случаев коронавируса. Большая часть пациентов проходит лечение дома или в ковид-гостиницах.
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