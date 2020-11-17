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Майк Помпео: Я в восторге от пребывания в Тбилиси


17.11.2020   23:02


Находящийся в Грузии госсекретарь США написал в социальной сети «Твиттер», что восторжен визитом.

Как отмечает Майк Помпео, между Соединенными Штатами и Грузией существуют прочные отношения.

«Я в восторге от пребывания в Тбилиси. Соединенные Штаты и Грузию связывают прочные отношения, основанные на нашей приверженности к свободе и независимости. Мы готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей и укреплении демократических институтов», - написал Майк Помпео в Twitter.

Госсекретарь США Майк Помпео находится в Грузии с официальным визитом.

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