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Майк Помпео: Я в восторге от пребывания в Тбилиси
17.11.2020 23:02
Находящийся в Грузии госсекретарь США написал в социальной сети «Твиттер», что восторжен визитом.
Как отмечает Майк Помпео, между Соединенными Штатами и Грузией существуют прочные отношения.
«Я в восторге от пребывания в Тбилиси. Соединенные Штаты и Грузию связывают прочные отношения, основанные на нашей приверженности к свободе и независимости. Мы готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей и укреплении демократических институтов», - написал Майк Помпео в Twitter.
Госсекретарь США Майк Помпео находится в Грузии с официальным визитом.
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