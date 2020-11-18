

Майк Помпео с утра встретился с Саломе Зурабишвили

18.11.2020 11:00





Госсекретарь США Майк Помпео встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



После встречи с президентом Грузии, которая состоялась во дворце Орбелиани, госсекретарь в администрации правительства проводит встречу с премьер-министром Грузии Георгием Гахария и главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.



Последнюю же встречу в рамках визита в Грузию госсекретарь США проведет с представителями гражданского сектора.



Для справки, госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Грузию накануне и сегодня, 18 ноября, проводит официальные встречи. Примечательно, что комментарии для медиа со стороны госсекретаря США не планируются.



Помпео покинет Грузию сегодня. Он отправится в Израиль. До приезда в Грузию Майк Помпео посетил Турцию.



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