

На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция оппозиции

18.11.2020 11:55





На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция оппозиции.



Как заявляют организаторы, они пытаются молчаливой акцией достучаться до госсекретаря США Майкла Помпео в связи с выборами.



Участники акции планируют сделать живую цепь с двухметровой дистанцией.



Как отметил член «Национального движения» Заал Удумашвили, сегодня у них молчаливая акция, но в то же время самая громкая, потому что в ней примут участие тысячи граждан.



«Акция раскроется от театра Оперы до Филармонии. Прежде всего, мы благодарны США за их поддержку, которую они проявляют в отношении Грузии и развития демократических процессов в стране на протяжении стольких лет. Вторым и главным посылом станут украденные выборы, состоявшиеся 31 октября», — заявил Заал Удумашвили.



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