|
|
На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция оппозиции
18.11.2020 11:55
На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция оппозиции.
Как заявляют организаторы, они пытаются молчаливой акцией достучаться до госсекретаря США Майкла Помпео в связи с выборами.
Участники акции планируют сделать живую цепь с двухметровой дистанцией.
Как отметил член «Национального движения» Заал Удумашвили, сегодня у них молчаливая акция, но в то же время самая громкая, потому что в ней примут участие тысячи граждан.
«Акция раскроется от театра Оперы до Филармонии. Прежде всего, мы благодарны США за их поддержку, которую они проявляют в отношении Грузии и развития демократических процессов в стране на протяжении стольких лет. Вторым и главным посылом станут украденные выборы, состоявшиеся 31 октября», — заявил Заал Удумашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна