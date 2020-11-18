

Гахария:«грузино-американское партнерство – самое важное партнерство, которое у нас есть»

18.11.2020 12:25





«Грузино-американское партнерство – это самое важное партнерство, которое у нас есть». Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Он поблагодарил лично главу Госдепа и Соединенные Штаты за поддержку стратегического партнерства.



Премьер-министр отметил значительную помощь США в борьбе с пандемией и поблагодарил стратегического партнера.



Гахария также подчеркнул, что Грузия ценит «неизменную поддержку народа и правительства США суверенитета и территориальной целостности страны».



«Вы прекрасно знаете, насколько важен этот вопрос для нашей страны, территории которой оккупированы. Мы знаем, что наше стратегическое партнерство основано прежде всего на таких ценностях, как свобода, демократия и, конечно же, на общих геостратегических интересах. В это очень изменчивое время для региона мы понимаем, что эти проблемы необходимо решать», – заявил Гахария.



Во время встречи стороны обсудили вопросы обороны и безопасности. Премьер выразил надежду на укрепление грузино-американского сотрудничества в этом направлении и «увеличение представительства США в этом регионе».



В свою очередь госсекретарь США отметил давние дружеские отношения между двумя странами. Он заверил, что Америка в будущем сделает все возможное, чтобы поддержать процесс демократизации Грузии, укрепить институты, которые важны для свободных и справедливых выборов, и всего, что исходит из здоровой демократии.



Госсекретарь подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции страны.



Стороны обсудили основные направления грузино-американского стратегического партнерства и перспективы дальнейшего углубления тесного сотрудничества между странами.



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