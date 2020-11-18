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Майк Помпео и Илия II обсудили важную роль Грузии в поддержке свободы религии в мире - посольство
18.11.2020 13:05
Посольство США в Грузии распространяет информацию о встрече Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II с госсекретарем США Майком Помпео.
«Секретарь Помпео с удовольствием встретился со Святейшим и Блаженнейшим Патриархом Грузинской Православной Церкви Илией II. В ходе встречи госсекретарь и Его Святейшество обсудили важную роль Грузии в поддержке свободы религии в мире», — говорится в информации посольства США в Грузии.
Встреча Илии II и Майка Помпео прошла в Патриархии Грузии.
Сегодня утром госсекретарь США встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Позже Майк Помпео встретился с Георгием Гахария и Давидом Залкалиани в администрации правительства. Майк Помпео встретится сегодня с представителями гражданского общества.
Вчера госсекретарь США прибыл в Грузию с двухдневным визитом. Майк Помпео завершит свой визит в Грузию сегодня и отправится в Израиль.
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