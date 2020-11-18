

ПА ОБСЕ о выборах в Грузии: «надо найти выход из тупика»

18.11.2020 16:14





Представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) заявляют о необходимости выхода из обстановки, сложившейся в Грузии после недавних парламентских выборов. Вместе с представителями наблюдательной миссии председатель комитета по политическим вопросам и безопасности отмечает, что «надо найти выход из тупика, дабы обеспечить уважение воли избирателей».



«Несмотря на серьезные проблемы, связанные с пандемией коронавируса, до двух миллионов граждан Грузии пришли на избирательные участки 31 октября, чтобы их голоса были услышаны», — сказала специальный координатор и руководитель краткосрочной избирательной миссии ОБСЕ Элона Гебреа Ходжа. (Депутат, Албания). «Самая высокая явка избирателей с парламентских выборов 2012 года свидетельствует о важности этих выборов и твердой приверженности всех грузин к демократии».



Элона Гебреа Ходжа также заявила о важности обеспечения инклюзивного процесса рассмотрения жалоб выявленных в процессе выборов. По ее словам, это имеет решающее значение для поддержания доверия грузинских избирателей к избирательным процессам, развивающимся в последние годы.



«После завершения этого процесса все избранные партии должны взять свои мандаты, войти в парламент и продолжить деятельность в рамках институтов», — написано в заявлении.



Член парламента Финляндии Пия Каума повторила раннее заявление ПА ОБСЕ о том, что выборы 31 октября были конкурентными, а фундаментальные свободы — защищены. Каума призвала стороны, участвующие в «нынешней поляризации» начать работать вместе для создания стабильного политического пространства.



Политические процессы в Грузии оценил и Ричард Хансон, американский конгрессмен и председатель комитета ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности. По мнению Хансона, партий должны найти выход из тупика. Конгрессмен отметил, что это задание — сложное, но критически важное для демократического будущего Грузии.



По заверению Хансона, Грузия может рассчитывать на своих партнеров, но окончательный итог зависит лишь от грузинского общества.





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