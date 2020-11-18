

Совместное заявление оппозиции в связи с визитом Госсекретаря США

18.11.2020 16:15





20 оппозиционных партий Грузии выступили с совместным заявлением по поводу визита госсекретаря США Майка Помпео:





Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Грузию в то время, когда возникли серьезные угрозы для нашей страны и в целом для всего евроатлантического региона и открылись новые возможности.



Путинская Россия и другие тоталитарные режимы представляют собой серьезную угрозу миру, свободе и безопасности как регионе, так и в мире. Визит госсекретаря дает четкий сигнал о том, что США остаётся в регионе и продолжает поддерживать своих партнеров, защищая суверенитет и свободу.



Политический прорыв теперь требует демонстрации динамики безопасности, которая выведет двустороннее сотрудничество США и Грузии на новый уровень, например, размещение военной инфраструктуры США в Грузии и еще один шаг членству в НАТО.



Путинская Россия борется против суверенитета свободных стран за счет разрушения демократической системы в этих странах, поэтому то, что делает Иванишвили в Грузии, вызывает особое возмущение. Фальсификация выборов, политизация судебных органов и политических заключенных, преследование политических оппонентов, препятствование Западным инвестициям и отказ от строительства международного порта Анаклия — все это признаки демократического регресса Грузии.



Важно, что госсекретарь Помпео в июне 2019 года говорил о важности порта Анаклия для экономической безопасности региона. Со стороны Иванишвили это повторение того пути, который прошел Янукович в Украине. Свободный мир должен проявлять бдительность в отношении этих признаков регресса демократии в Грузии.



В противостоянии тоталитарных и авторитарных режимов в свободном мире, наряду с демократией, также решающее значение имеет достижение экономической свободы. Эти режимы борются против свободного рынка запрещенными методами.



Западные союзники должны иметь законное преимущество, что подразумевает соглашение о свободной торговле и увеличение американских инвестиций, в том числе в геополитически важных проектах, такие как строительство глубоководного порта Анаклия.



Грузия должна сумет перейти к новому этапу демократизации, но угрозу представляет захват власти со стороны Иванишвили и крах демократических институтов. Наш долг — предотвратить этот процесс, добиться прозрачных выборов в свободном мире и построить свободную страну.



Партии подписанты:

«Европейская Грузия»

«Стратегия Агмашенебели»

«Новый политический центр — Гирчи»

«Лело для Грузии»

«Единое национальное движение»

«Лейбористская партия»

«Гражданин»

«Свободные демократы»

«Новая Грузия»

«Республиканская партия»

«Национально-демократическая партия»

«Европейские демократы»

«Христианская консервативная партия»

«Движение за государственный народ»

«Служить Грузии»

«За справедливость»

«Гражданский альянс за свободу»

«Свобода»

«Христианско-демократическое движение»

«Христианские демократы»

«Закон и справедливость»

«Победоносная Грузия»

«Свободная Грузия»





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