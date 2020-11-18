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Совместное заявление оппозиции в связи с визитом Госсекретаря США
18.11.2020 16:15
20 оппозиционных партий Грузии выступили с совместным заявлением по поводу визита госсекретаря США Майка Помпео:
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Грузию в то время, когда возникли серьезные угрозы для нашей страны и в целом для всего евроатлантического региона и открылись новые возможности.
Путинская Россия и другие тоталитарные режимы представляют собой серьезную угрозу миру, свободе и безопасности как регионе, так и в мире. Визит госсекретаря дает четкий сигнал о том, что США остаётся в регионе и продолжает поддерживать своих партнеров, защищая суверенитет и свободу.
Политический прорыв теперь требует демонстрации динамики безопасности, которая выведет двустороннее сотрудничество США и Грузии на новый уровень, например, размещение военной инфраструктуры США в Грузии и еще один шаг членству в НАТО.
Путинская Россия борется против суверенитета свободных стран за счет разрушения демократической системы в этих странах, поэтому то, что делает Иванишвили в Грузии, вызывает особое возмущение. Фальсификация выборов, политизация судебных органов и политических заключенных, преследование политических оппонентов, препятствование Западным инвестициям и отказ от строительства международного порта Анаклия — все это признаки демократического регресса Грузии.
Важно, что госсекретарь Помпео в июне 2019 года говорил о важности порта Анаклия для экономической безопасности региона. Со стороны Иванишвили это повторение того пути, который прошел Янукович в Украине. Свободный мир должен проявлять бдительность в отношении этих признаков регресса демократии в Грузии.
В противостоянии тоталитарных и авторитарных режимов в свободном мире, наряду с демократией, также решающее значение имеет достижение экономической свободы. Эти режимы борются против свободного рынка запрещенными методами.
Западные союзники должны иметь законное преимущество, что подразумевает соглашение о свободной торговле и увеличение американских инвестиций, в том числе в геополитически важных проектах, такие как строительство глубоководного порта Анаклия.
Грузия должна сумет перейти к новому этапу демократизации, но угрозу представляет захват власти со стороны Иванишвили и крах демократических институтов. Наш долг — предотвратить этот процесс, добиться прозрачных выборов в свободном мире и построить свободную страну.
Партии подписанты:
«Европейская Грузия»
«Стратегия Агмашенебели»
«Новый политический центр — Гирчи»
«Лело для Грузии»
«Единое национальное движение»
«Лейбористская партия»
«Гражданин»
«Свободные демократы»
«Новая Грузия»
«Республиканская партия»
«Национально-демократическая партия»
«Европейские демократы»
«Христианская консервативная партия»
«Движение за государственный народ»
«Служить Грузии»
«За справедливость»
«Гражданский альянс за свободу»
«Свобода»
«Христианско-демократическое движение»
«Христианские демократы»
«Закон и справедливость»
«Победоносная Грузия»
«Свободная Грузия»
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