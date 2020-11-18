

Помпео: «Поддержка суверенитета Грузии перед лицом российской оккупации остаётся неизменной»

18.11.2020 17:57





Госсекретарь США Майк Помпео в своём Twitter-аккаунте рассказал о переговорах, проведенных в Тбилиси.



«Сотрудничество США и Грузии имеет первостепенное значение, а наша поддержка суверенитета Грузии перед лицом российской оккупации остаётся неизменной», – написал он по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



Помпео сообщил, что на встрече с премьер-министром Георгием Гахария и главой МИД Давидом Залкалиани обсудил «важность проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов в Грузии».



«Я подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Грузии перед лицом российской оккупации», – отметил Помпео.



Сегодня же в Госдепартаменте сообщили, что «Соединенные Штаты оказывают помощь Грузии в углублении её евроатлантических связей».



«США и Грузия активно поддерживают программы обмена между нашими странами», – говорится в еще одном сообщении.



Госсекретарь США Майк Помпео уже завершил свой двухдневный визит в Грузию. В рамках турне он уже посетил Францию и Турцию, после Грузии направляется в Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.



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