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Помпео: «Поддержка суверенитета Грузии перед лицом российской оккупации остаётся неизменной»
18.11.2020 17:57
Госсекретарь США Майк Помпео в своём Twitter-аккаунте рассказал о переговорах, проведенных в Тбилиси.
«Сотрудничество США и Грузии имеет первостепенное значение, а наша поддержка суверенитета Грузии перед лицом российской оккупации остаётся неизменной», – написал он по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Помпео сообщил, что на встрече с премьер-министром Георгием Гахария и главой МИД Давидом Залкалиани обсудил «важность проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов в Грузии».
«Я подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Грузии перед лицом российской оккупации», – отметил Помпео.
Сегодня же в Госдепартаменте сообщили, что «Соединенные Штаты оказывают помощь Грузии в углублении её евроатлантических связей».
«США и Грузия активно поддерживают программы обмена между нашими странами», – говорится в еще одном сообщении.
Госсекретарь США Майк Помпео уже завершил свой двухдневный визит в Грузию. В рамках турне он уже посетил Францию и Турцию, после Грузии направляется в Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
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