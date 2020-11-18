

Госдепартамент США: На выборах в Грузии мы увидели нарушения, подобные тем, что были и на предыдущих выборах

18.11.2020 18:00





Официальные лица Государственного департамента США провели специальный брифинг, на котором они говорили о Грузии. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Госдепартамента.



«Грузия – это страна молодой демократии. Они всего лишь 20 лет как строят демократию и пока еще находятся в процессе строительства независимых институтов, и мы думаем, это то, что мы увидели во время последних проведенных выборов», - заявляют в Госдепартаменте США.



По заявлению официального лица Госдепартамента, за последние 30 лет в Грузии не раз проводились выборы с различными недостатками и во время последних выборов наблюдались нарушения, подобные тем, что были и на предыдущих выборах, в том числе подкуп, запугивание и использование административного ресурса.



«Как ОБСЕ, так и другие оценили выборы как конкурентные, и сравнительно с предыдущими годами в нескольких направлениях наблюдалось и улучшение – меньше языка ненависти и менее агрессивные нападки в предвыборный период. Также, была соблюдена свобода выражения, однако наблюдатели зафиксировали факты подкупа, запугивания, что, к сожалению, сопутствует выборам в Грузии на протяжении последних 30-ти лет. И наша команда выявила такие факты.



Мы содействуем оппозиции в том, чтобы она продолжала давление и боролась за удовлетворение жалоб на нарушения во время выборов посредством правового процесса… К сожалению, большая часть грузинских граждан не доверяют судебной системе и Центральной избирательной комиссии. Оппозиция, несмотря на то, что обжаловала нарушения, однако, поскольку не было веры, что они будут соответствующим образом рассмотрены, на второй же день после выборов потребовала провести повторные выборы», - заявляют в Госдепартаменте.



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