

США призвали грузинскую оппозицию отказаться от бойкота парламента

18.11.2020 18:02





Государственный департамент США призывает грузинскую оппозицию отказаться от бойкота парламента.



«Видеть, как они снова призывают к бойкоту – это как пересматривать заново один и тот же фильм», – сказал представитель ведомства на брифинге в Тбилиси, текст которого опубликован на официальном сайте Госдепа.



«Мы призываем их войти в парламент, внести значимые изменения в избирательное законодательство, чтобы следующие выборы были лучше», – сказано в заявлении. Вашингтон при этом указывает и на необходимость реформы Центральной избирательной комиссии.



В Госдепартаменте заявляют, что в Грузии было много «некорректных выборов» в течение последних 30 лет.



«Мы видели аналогичные типы нарушений и на этих выборах: подкуп голосов, запугивание избирателей, злоупотребление административным ресурсом», – сказал представитель ведомства.



Отметим, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер проводит переговоры с лидерами грузинских оппозиционных партий. Он остался в Тбилиси после отъезда Майка Помпео. Сам госсекретарь США в рамках визита в Грузию с оппозицией не встретился.



31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» - 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах. Еще в 17 для определения победителей 21 ноября пройдут вторые туры.



Оппозиция не признает легитимность выборов, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов. Все восемь оппозиционных партий, которые получили представительство в законодательном органе десятого созыва, отказываются от своих мандатов. Кроме того, оппозиционеры решили бойкотировать второй тур выборов.



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