

Бокерия: Ничего не изменится ни в связи с бойкотом, ни в вязи с новыми выборами

18.11.2020 18:54





В позиции «Европейской Грузии» ничего не меняется, наша позиция тверда. Ничего не изменится ни в связи с бойкотом, ни в связи с новыми выборами, - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, откликаясь на заявление официальных лиц Госдепартамента США.



По словам Гиги Бокерия, весьма заслуживает внимания посыл, озвученный Майком Помпео во время визита в Грузию и та тема, которая была для него предметом беспокойства.



«Что касается того, тактически какой путь считает верным какой-либо спикер Госдепартамента дружественной нам страны, то это решение на месте принимают грузинское общество и оппозиция. Это так, и США именно тем отличаются, и потому эта страна является лидером свободного мира, что вопрос не стоит так, что они указывают кому-то, правительству или оппозиции какой путь более правилен.



Однако, проблема у нас очень тяжелая. То, как описаны эти выборы и в этом коротком комментарии, говорит о той тяжелой ситуации, которую создал Иванишвили и о том кризисе, в который он ввел страну. Выйти же из этого кризиса не удастся без новых выборов», - заявил Бокерия.



Для справки, официальные лица Госдепартамента провели в Тбилиси брифинг, на котором заявили, что на проведенных в Грузии выборах мы увидели нарушения, подобные тем, что были и на предыдущих выборах, в том числе подкуп, запугивание и использование административного ресурса.



Вместе с тем Госдепартамент призывает оппозицию идти в парламент.



«Объявление бойкота со стороны оппозиции – это тоже самое, что заново смотреть уже виденный фильм. Призываем их войти в парламент, осуществить изменения, на основании которых следующие выборы будут лучше, и мы не увидим, и они не увидят, повторения одних и тех же нарушений», - заявляют в Госдепе.



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