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Движение на некоторых дорогах Грузии запрещено
19.11.2020 11:22
По данным Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, из-за сильного снегопада и низких температур на участке Гудаури (Поста) -Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси запрещено движение транспорта с прицепами и полуприцепами. Запрет не касается других типов транспортных средств.
По сообщению Национального агентства окружающей среды, движение на участке Гудаури (Поста) - Коби будет осуществляться беспрепятственно только через лавинозащитные туннели.
Движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 мест в туннелях будет осуществляться в одностороннем порядке.
Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.
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