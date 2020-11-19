

Капанадзе: Мы продолжим борьбу для достижения новых выборов, используя все инструменты, но не парламент

19.11.2020 14:00





Мы собираемся продолжить борьбу для достижения новых выборов, и продолжим эту борьбу, используя все инструменты, но не парламент, - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе.



По словам Капанадзе, оппозиция не признает легитимность парламента 10-го созыва.



Он также коснулся вчерашней встречи с заместителем госсекретаря США Филипом Рикером и заявил, что представители Госдепартамента США предпочли бы, чтобы политический процесс продолжался в парламенте.



«Вчера оппозиция встретилась с заместителем госсекретаря. Для нас это была еще одна возможность объяснить решение, которое принял общий оппозиционный спектр, и рассказать о тех масштабных нарушениях, которые не дают нам возможности войти в парламент, исходя из того, что официально опубликованные результаты просто не отражают волю народа. Известно мнение, которое выражено официальными лицами Госдепартамента, они предпочитают, чтобы институты использовались до конца, и борьба продолжалась в парламенте. Единственное, что мы могли ему объяснить, это то, что институты у нас не работают. Не работает суд, который напрямую выполняет приказ Иванишвили, не работает ЦИК, которая не рассмотрела ни одну из жалоб, не работают окружные комиссии, которые отказались от пересчета. Поэтому то, что в идеальном случае было бы правильно, то есть, использование институций, в нашем случае просто нерелевантно. Наша позиция не меняется, мы продолжаем сотрудничать с нашими американскими партнерами, но наша позиция исходит из той тяжелой реальности, которую создал Иванишвили, когда сфальсифицировал выборы и присвоил власть. Мы собираемся продолжить борьбу для достижения новых выборов, и продолжим эту борьбу, используя все инструменты, но не парламент. Исходя из того, что парламент не легитимен»,- заявил Капанадзе.





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