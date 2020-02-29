

Журналисты Аджарского телевидения в прямом эфире устроили акцию протеста

29.02.2020 10:40

"Новости-Грузия"



Журналисты Общественного вещателя Аджарии в прямом эфире опротестовали увольнение главы информационной службы Шорены Глонти и в очередной раз заявили о «штурме независимой редакционной политики».



В пятницу в студии новостей собралось несколько десятков сотрудников канала. Держа в руках плакаты с надписями «СГБ на Аджарском вещателе» [СГБ – Служба Госбезопасности], журналисты провели молчаливую акцию протеста.



«Мы хотим воспользоваться правом на минуту молчания и этим выразить свой протест в отношении тех процессов, которые происходят на Аджарском телевидении. Мы уже несколько месяцев говорим о том, что на редакционную политику вещателя идет открытый штурм. Людей преследуют в самых разных формах: шантажируют, увольняют с работы», — заявила ведущая информационного выпуска Аджарского телевидения Теона Бакуридзе.



В преследованиях журналисты обвинили директора Георгия Кохреидзе, а также трех членов Консультативного совета Общественного вещателя Аджарии, избранных по квоте правящей партии «Грузинская мечта».



Некоторое время назад против Шорены Глонти было начато дисциплинарное производство из-за проступка, который имел место год назад. 28 февраля сотрудникам вещателя разослали электронные письма от имени директора Георгия Кохеидзе, в которых сообщалось, что разбирательства завершены и принято решение об увольнении Глонти.



«Расследование проступка главы службы новостей Шорены Глонти завершено, и она освобождена с должности. Заинтересованные лица могут ознакомиться с основаниями освобождения. Я готов предложить госпоже Шорене должность, на которой у нее не будет возможности совершить похожих ошибок и ей будет позволено продолжить свою профессиональную деятельность», — говорится в письме, которое приводит грузинская служба Радио Свобода (Радио Тависуплеба).



28 февраля также стало известно, что по собственному желанию Нино Хажомия покинула пост продюсера службы новостей. Хажомия была назначена на эту должность 24 февраля. Ее пост временно займет Фируз Болквадзе, который работает на вещателе с 2004 года.



После получения писем, у журналистов прошла встреча с менеджментом вещателя – несколько часов продолжались споры, а в здании, где размещается вещатель, не стихал шум. Многие сотрудники прямо заявили, что не будут сотрудничать с командой Кохеидзе.



Уже почти год на Общественном вещателе Аджарии развиваются процессы, которые медиа-эксперты и неправительственные организации называют тревожными.



Началось все с того, что попечительский совет Общественного вещателя Аджарии принял решение о смещении с должности генерального директора Натии Капанадзе за несколько месяцев до истечения срока ее полномочий. 22 ноября 2019 года ее место занял Георгий Кохреидзе. Его кандидатуру утвердили члены попечительского совета, представленные по квоте правящей партии «Грузинская мечта».



Информационная служба Общественного вещателя Аджарии незамедлительно заявила о «категорических расхождениях во взглядах» с новым менеджером и попытке изменения их редакционной политики.



В начале февраля об уходе с должности заместителя директора Аджарского вещателя объявила Натиа Зоидзе. Позже она заявила, что ее отставка не была добровольной.



Журналисты канала публично стали говорить о том, что менеджмент пытается избавиться от «неудобных людей», используя всевозможные формальные поводы.



В Батуми, Кутаиси и Тбилиси прошли акции солидарности с сотрудниками Аджарского вещателя. Участники митингов, среди которых били журналисты и члены НПО, заявили о недопустимости давления на независимые СМИ. Призвала власти уважать редакционную политику канала и международная правозащитная организация «Репортеры без границ».



Несмотря на протесты, сокращения продолжились. 19 февраля большинством голосов Консультативный совет Аджарского вещателя упразднил четыре должности – это позиции заместителей глав различных служб телеканала.



25 февраля сотрудники канала заявили, что планируют прибегнуть к крайней форме протеста и начать забастовку. Авторитетная неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия» призвала прокуратуру расследовать заявления о давлении на журналистов.



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