В Телави, на мероприятии «День Европы - 2026», Павел Герчинский обратился к гостям на грузинском языке

10.10.2026 14:18





Приношу большие извинения за мой ломаный грузинский, но всё же хочу обратиться к вам на вашем прекрасном языке в знак уважения - Европейский союз похож на грузинское многоголосие - 27 независимых государств образуют крепкое единство, подобно тому как каждый голос создаёт единую мелодию - Мы хотим, чтобы в европейском многоголосии отчётливо звучал грузинский голос, — заявил посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский, выступая на мероприятии «День Европы 2026», организованном представительством ЕС в Телави. Дипломат обратился к присутствующим на грузинском языке.



Как отметил дипломат, дружба между Европейским союзом и Грузией началась с обретения Грузией независимости. «Хотя в последнее время эта тесная связь серьёзно страдает от антиевропейской риторики, изменить её она не сможет».



«Приношу большие извинения за мой ломаный грузинский, но всё же хочу обратиться к вам на вашем прекрасном языке в знак уважения. Я рад, что в этом году мы впервые отмечаем День Европы в Кахетии. Здесь ведь особенно ощущаются свободный грузинский дух, культура и традиции — то богатство, которое Грузия привносит в Европу.



Вы знаете, что Европейский союз — это не что-то новое и тем более не что-то чужое. В мире, полном вызовов, мы уже почти 80 лет остаёмся островком мира, демократического развития и экономического благополучия. Всё, что у нас есть, мы создали благодаря упорному труду, целеустремлённости и приверженности общим принципам. Именно поэтому мы так дорожим этим, именно поэтому хотим делиться этими благами с теми, кто уважает наши общие правила.



Европейский союз похож на грузинское многоголосие. 27 независимых государств образуют крепкое единство, подобно тому как каждый голос создаёт единую мелодию. Мы хотим, чтобы в европейском многоголосии отчётливо звучал грузинский голос. Дружба между Европейским союзом и Грузией началась с обретения Грузией независимости. Хотя в последнее время эта тесная связь серьёзно страдает от антиевропейской риторики, изменить её она не сможет! Невозможно переписать многолетнюю историю, тем более забыть её за несколько лет. Мы продолжим поддерживать демократическое и европейское будущее Грузии.



Вам не нужно выбирать между грузинской и европейской идентичностью. Вы можете быть и теми, и другими, вы уже являетесь и теми, и другими. И поскольку сегодня мы находимся в Кахетии, позвольте мне завершить своё выступление тостом:



«Таков уж этот бренный мир: сегодня ночь сменяется рассветом. То, что разрушила вражда, любовь возводит вновь».



Да здравствует Грузия, да здравствует Европа! Вперёд, Грузия, вперёд!» — заявил посол.





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