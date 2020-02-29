

Из-за коронавируса во Франции разрешили удаленную работу

29.02.2020 14:12





Согласно заявлению министра экономики и финансов Франции, распространение коронавируса является форс-мажорным обстоятельством, в связи с чем сотрудники могут работать удаленно.



«Если должность, занимаемая человеком, позволяет ему работать удаленно, тогда преимущество будет дано такому способу. Хотя переход на режим удаленной работы допускается с согласия работодателя и работника, Трудовой кодекс допускает исключение в случае эпидемиологического риска, когда переход на удалённую работу может быть осуществлен без подобного соглашения», — говорится в заявлении Министерства экономики и финансов Франции.



Министр труда Франции Мюриэль Пенико заявила, что родителям детей, находящихся на карантине, будет открыт оплачиваемый бюллетень. По словам Пенико, коронавирус считается форс-мажорным обстоятельством, который может стать причиной нарушения государственного контракта, однако в этом случае санкции к нарушителю применены не будут.



Кроме того, французское министерство финансов пообещало гражданам, чей бизнес сильнее всего пострадал из-за вспышки коронавируса, отсрочку выплаты налогов и взносов в социальные фонды.





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