Мэр Тбилиси пообещал насильно не выселять людей из аварийных домов

По словам Кахи Каладзе, подход мэрии к замене ветхого жилья в столице не изменится, пока не будет стопроцентного согласия населения.



«Подход и не может измениться, поскольку права собственности определяются законом. Соответственно, мы не имеем права принудительно выселять людей из их домов и сносить их жилплощадь», — сказал он.



Это заявление градоначальника прозвучало на фоне критики властей из-за двух недавних случаев. Первый — обрушение части дома у вокзала, при котором погибли два человека. Тогда мэрия заявила, что знала об аварийном состоянии дома, но не могла ничего сделать из-за отказа жильцов съехать.



Второй — это принудительное выселение жителей дома на улице Твалчрелидзе. В том случае власти говорили, что дом аварийный, а жившие в нем люди находились там незаконно, поскольку здание является чужой частной собственностью.



При этом в Тбилиси, как известно, очень остро стоит проблема со старыми хрущёвками. Особенно плачевна ситуация на третьем массиве Варкетили. Там речь идёт о зданиях, построенных с 1950-х годов, срок службы которых составлял до 80 лет и уже вышел.



Столичная программа мэрии по замене хрущёвок-то работает, но очень медленно. Местным властям или трудно достичь среди населения единогласного согласия, или сложно договориться с застройщиком.



В Тбилиси строительство т. н. хрущёвок началось в 1950-х годах: сначала они постепенно строились в Дигоми, Сабуртало, Глдани, а последние кварталы — Важа-Пшавела, Темка, Мухиани, Варкетили, Вазисубани, Поничала и т.д.





