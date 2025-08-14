Сотрудники тбилисской скорой помощи спасли пациента с остановкой сердца

14.08.2025 18:23





Прибыв по вызову, медицинская бригада №0731 обнаружила мужчину младше 60 лет без сознания. Он лежал у двери ванной комнаты. Пульса не было, но дыхание было агонизирующим.



Врачи немедленно подключили пациента к монитору и определили фибрилляцию желудочков — опасное для жизни состояние, при котором нарушается нормальный ритм сердца.



Не теряя времени, бригада начала реанимацию: были применены электрошок и адреналин. Реанимационные мероприятия длились в общей сложности 15 минут. Врачу пришлось применить электрошок 4 раза.



С помощью медицинских работников после четвёртого электрошока на мониторе был зафиксирован синусовый ритм.



Благодаря профессионализму врачей бригады и водителя пациент был госпитализирован в одну из тбилисских клиник с восстановленными жизненно важными показателями, где была подтверждена кардиомиопатия, проведены соответствующие исследования, и в настоящее время он продолжает лечение в клинике.



Бригада №0731 состояла из врача Магды Гвинжилия, младшего врача Давида Чилачава и водителя скорой Ираклия Циклаури.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





