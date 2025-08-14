Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сотрудники тбилисской скорой помощи спасли пациента с остановкой сердца


14.08.2025   18:23


Прибыв по вызову, медицинская бригада №0731 обнаружила мужчину младше 60 лет без сознания. Он лежал у двери ванной комнаты. Пульса не было, но дыхание было агонизирующим.

Врачи немедленно подключили пациента к монитору и определили фибрилляцию желудочков — опасное для жизни состояние, при котором нарушается нормальный ритм сердца.

Не теряя времени, бригада начала реанимацию: были применены электрошок и адреналин. Реанимационные мероприятия длились в общей сложности 15 минут. Врачу пришлось применить электрошок 4 раза.

С помощью медицинских работников после четвёртого электрошока на мониторе был зафиксирован синусовый ритм.

Благодаря профессионализму врачей бригады и водителя пациент был госпитализирован в одну из тбилисских клиник с восстановленными жизненно важными показателями, где была подтверждена кардиомиопатия, проведены соответствующие исследования, и в настоящее время он продолжает лечение в клинике.

Бригада №0731 состояла из врача Магды Гвинжилия, младшего врача Давида Чилачава и водителя скорой Ираклия Циклаури.


