|
|
|
Сотрудники тбилисской скорой помощи спасли пациента с остановкой сердца
14.08.2025 18:23
Прибыв по вызову, медицинская бригада №0731 обнаружила мужчину младше 60 лет без сознания. Он лежал у двери ванной комнаты. Пульса не было, но дыхание было агонизирующим.
Врачи немедленно подключили пациента к монитору и определили фибрилляцию желудочков — опасное для жизни состояние, при котором нарушается нормальный ритм сердца.
Не теряя времени, бригада начала реанимацию: были применены электрошок и адреналин. Реанимационные мероприятия длились в общей сложности 15 минут. Врачу пришлось применить электрошок 4 раза.
С помощью медицинских работников после четвёртого электрошока на мониторе был зафиксирован синусовый ритм.
Благодаря профессионализму врачей бригады и водителя пациент был госпитализирован в одну из тбилисских клиник с восстановленными жизненно важными показателями, где была подтверждена кардиомиопатия, проведены соответствующие исследования, и в настоящее время он продолжает лечение в клинике.
Бригада №0731 состояла из врача Магды Гвинжилия, младшего врача Давида Чилачава и водителя скорой Ираклия Циклаури.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна