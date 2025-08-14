В Тбилиси открывается баскетбольная школа NBA.

Национальная баскетбольная ассоциация и дочерняя компания JBS Academy — «JBS Basketball» — объявили о начале многолетнего сотрудничества, в рамках которого в грузинской столице открывается первая официальная баскетбольная школа NBA.



NBA Basketball School Georgia предложит молодежи образовательную программу по развитию навыков в баскетболе, которая включает отработку техники, тренировки и игры 5х5, а также занятия по жизненным навыкам.



В рамках проекта с 10 по 14 сентября для молодежи в возрасте от 6 до 18 лет откроется первый осенний молодежный лагерь баскетбольной школы NBA, а полноценная программа стартует 29 сентября. Регистрация доступна на сайте www.nbabasketballschool.ge.



«Для нас большая честь поделиться с Грузией ценностями и культурой NBA, — заявил основатель JBS Academy Леван Ахвледиани. — Это не просто программа, это возможность для каждого ребенка исполнить мечту, тренироваться как профессионал, почувствовать свою значимость и поверить, что однажды он тоже сможет попасть в NBA и играть там».



Для получения актуальной информации о баскетбольной школе NBA в Грузии можно следить за страницей NBA Basketball School Georgia.







