

Победа динамовцев Тбилиси в Кубке Кубков 1981 года - праздник всей Грузии

13.05.2020 18:53









Тбилисские динамовцы добились больших успехов в чемпионатах и Кубках СССР, в международных турнирах. Ведущие футболисты этой изумительно техничной команды блестяще играли за сборную СССР на Чемпионатах Европы и Мира, в отборочных матчах Олимпийских Игр 1960-1970 годов и Олимпиаде 1988 года, выступали за сборную Европы и Мира, попадали в символические сборные континента и Планеты.

Что касается успеха 1981 года, то его фундамент создавался предыдущими поколениями виртуозов динамовского клуба- футболистов 1960-1970 годов.



Кубок Каравеллы и Кубок Кубков



Свой первый международный трофей динамовцы выиграли в 1973 году –в испанском городе Уэльва они овладели престижным тогда Кубком Каравеллы Колумба:в полуфинале грузинские футболисты вничью 0:0 сыграли с знаменитым «Атлетико» Мадрид (динамовцы победили в серии пенальти 4:2), а в финале выиграли у легендарной « Бенфики» Лиссабон со счетом 3:1 (два гола забил Владимир Гуцаев , один Давид Кипиани). Тот матч с «Бенфикой» динамовцы провели в таком составе :Гогия, Дзодзуашвили, Кантеладзе, Челидзе, Хинчагашвили, М. Мачаидзе (Церетели), Эбралидзе, Асатиани, Гуцаев, Кипиани (Мчедлишвили) Л. Нодия. В той игре из-за травмы не выступал травмированный на тот момент капитан «Динамо» Тбилиси и сборной СССР, вице-чемпион Европы 1972 года, бронзовый призер Олимпиады 1972 и обладатель малых бронзовых медалей ЧМ 1966 года Муртаз Хурцилава.



Этот успех динамовцев, достигнутый в 1973 году(в период смены поколений в «Динамо»), вселил надежды поклонников на то, что молодые и талантливые футболисты этого состава вместе с новой плеядой ярких футболистов скажут в будущем свое веское слово. Так оно и произошло :в 1976-1982 годах тбилисские динамовцы, в составе которых блестяще выступали и появившиеся в основном составе новыми звездами и под руководством главного тренера Нодара Ахалкаци добились впечатляющих успехов как в СССР, так и в евротурнирах: в 1979 году в матче 1/ 16 Кубка Чемпионов разгромили легендарный «Ливерпуль» со счетом 3:0( в гостях 1:2), заставив всю Европу заговорить о прекрасной игре грузинской команды, в 1981 году выиграли Кубок Обладателей Кубков Европейских стран, а в 1982 году вышли в полуфинал этого же Кубка.

Следует отметить, что в финале Кубка 1981 года тбилисские динамовцы выиграли у «Карл Цейсс»,команды, которая на пути к финалу тогда переиграла «Рому», «Валенсию» и «Бенфику», команду, в составе которой тогда выступали несколько ведущих игроков многоопытной и титулованной сборной ГДР-чемпиона Олимпийских игр-1976 и серебряного призера московской Олимпиады-1980.



О самом финальном матче 13 мая 1981 года в Дюссельдорфе очень многое написано и сказано, поэтому не будет останавливаться на перипетиях самой игры. Напомним лишь составы команд и статистику матча:

«Динамо»: Отари Габелия, Тамаз Костава, Александр Чивадзе (капитан), Нодар Хизанишвили, Гия Тавадзе,

Виталий Дараселия, Заур Сванадзе (Нукри Какилашвили, 67), Тенгиз Сулаквелидзе, Владимир Гуцаев, Давид

Кипиани, Рамаз Шенгелия. Ст. тренер - Нодар Ахалкаци.



«Карл Цейс»: Ханс Грапентин, Герт Брауэр, Герхард Хоппе (Ульрих Эверманн, 88), Вольфганг

Шиллинг, Лотар Курбювайт (капитан), Рюдигер Шнупхазе, Андреас Краузе, Лутц Линдеманн, Андреас Билау (Томас Тёпфер, 75), Юрген Рааб, Эберхард Фогель. Ст. тренер – Ханс Майер.

Голы: 0:1 Хоппе (63), 1:1 Гуцаев (67), 2:1 Дараселия (87).

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Слова Котэ Махарадзе и торжества в Грузии



Победа динамовцев в финале Кубка обладателей Кубков Европы 1981 года стала тогда настоящим праздником для всей Грузии, для поклонников этой команды в других республиках СССР и странах Европы. Началу торжеств положили слова, сказанные легендарным комментатором Котэ Махарадзе ( 1926-2002) в прямом телеэфире в конце дюссельдорфского матча: из ФРГ Котэ вел прямой репортаж по ЦТ СССР и свой репортаж он завершил словами : «Представляю, что творится сейчас в Тбилиси, ликует столица Грузии, ликует вся наша страна».



После завершения трансляции дюссельдорфского матча несколько сот тысяч жителей Тбилиси вышли на улицы и площади, скандированием, пением, шествием, сиренами автомашин, винопитием отмечая победу любимой команды:десятки тысяч горожан пришли в ту ночь на стадион «Динамо», разместившись на трибунах и беговых дорожках арены. Кадры об этих торжествах на стадионе, снятые на кинокамеру проживавшим рядом с ареной кинорежиссером Гоги Торадзе, облетели телеканалы и вошли в созданные им же позднее (в 21-ом веке) телевизионные документальные фильмы «Грузинский футбол» и «Профессор футбола»(последний фильм посвящен легендарному капитану тбилисского «Динамо» и сборной СССР Александру Чивадзе). Торжества по случаю победы тбилисского «Динамо» в ночь на 14 мая прошли в разных городах и районах Грузии, в том числе в моем родном Сухуми и близлежащем городе Очамчира, где родился и вырос выдающийся полузащитник тбилисского «Динамо», сборной Грузии(серебряный призер Спартакиады СССР 1979 года) и сборной СССР ( 1979-1982), участник ЧМ 1982 Виталий Дараселия- автор победного гола в ворота «Карл Цейсс».



Встреча в аэропорту



15 мая поздно вечером была грандиозная встреча футболистов и тренерского штаба «Динамо» в аэропорту столицы Грузии: десятки тысяч жителей Тбилиси и близлежащих населенных пунктов направились в аэропорт встречать команду, которая долго летела на родину с пересадками по маршруту Франкфурт-на-Майне- Москва-Тбилиси:сотрудникам милиции пришлось очень сложно сдерживать поток машин и пассажиров в аэропорт столицы Грузии, далеко не всем удалось попасть в аэропорт.



Люди шли на всевозможные хитрости, чтобы получить возможность лично поприветствовать футболистов. Так несколько женщин представились матерями Александра Чивадзе, чтобы попасть в аэропорт. Тогда ведь не принято было носить с собой паспорт. Милиционеры верили им на слово и пропускали. Настоящая мама капитана «Динамо» также направилась в аэропорт. Когда она представилась стоящим на трассе сотрудникам милиции, те лишь пожали плечами, сказав: «Сколько же у Чивадзе мам», и не пустили ее к аэропорту. Мама не стала спорить и вместе с мужем вернулась домой. Когда Саша Чивадзе приехал домой, он между прочим спросил у родителей, почему их не было в аэропорту. Узнав об этой истории, Чивадзе долго смеялся.



«Золотой мяч» 1981 года



В Тбилиси тогда доставили и тот поистине «золотой мяч» матча 13 мая, этот мяч сюда привез Анзор Габиташвили. Он был врачом-физиотерапевтом тбилисского "Динамо" в 1976-1986 годах, в 1994-2009 годах работал на этой же позиции и в сборной Грузии. Анзору Симоновичу сейчас 80 лет , он по-прежнему хранит у себя в Тбилиси тот золотой мяч. Он рассказал автору этих строк, что еще осенью 1980 года перед выездным матчем вышеназванного Кубка с ирландским "Уотерфордом" (тбилисцы выиграли у ирландцев в гостях 1:0 , а в Тбилиси победили их со счетом 4:0) "ему приснился сон о том, что динамовцы выиграют Кубок".



"Когда я рассказал об этом сне главному тренеру динамовцев Нодару Ахалкаци и начальнику команды Кахи Асатиани, они сказали, что если мы выиграем Кубок, то после финала я могу взять себе трофей - мяч",-отметил Габиташвили.



По его словам, "в матче с "Карл Цейсом" после того, как на 87-й минуте Виталий Дараселия вывел динамовцев вперед и счет стал 2:1, Нодар Ахалкаци сказал мне: "Анзор, готовься, скоро матч закончится и можешь побороться за мяч".Анзор отметил, что после финального свистка итальянского арбитра Рикардо Латтанци динамовцы Гия Тавадзе и Нодар Хизанишвили пытались у него выхватить мяч. "Пока они спорили, я подкрался к арбитру и вырвал мяч. Я побежал к раздевалке, за мной бежали фотокорреспонденты, я прятал мяч в раздевалке, боясь, чтобы сотрудники охраны стадиона не отняли его", - сообщил Анзор.



Этот мяч-реликвия до сих пор хранится у него в квартире в Тбилиси, как и несколько других мячей с исторических победных матчей динамовцев конца 1970-х-начала 1980-х гг. "Я ухаживаю за золотым мячом 1981 года, он немного потрепался, но я берегу этот мяч", - отметил Габиташвили. Он сказал, что в 1990-2000 гг несколько человек просили его продать этот мяч 1981 г и предлагали 10 и 15 тысяч долларов, но он отказался. "Этот мяч очень дорог для меня и Грузии, и этот мяч я никому не отдам", - отметил Габиташвили.



Сам Анзор (в прошлом борец и пловец) по-прежнему в хорошей спортивной форме.Он мечтает о том, чтобы национальная сборная Грузии добилась права играть в финальной части ЧЕ 2020 (пройдет в 2021 году). Для этого сборной Грузии предстоит победить в полуфинале Лиги Европы команду Беларуси, а в случае успеха выиграть в финале у победителя пары Сев. Македония- Косово. Эти матчи должны были пройти в Тбилиси 26 и 31 марта, но из-за глобальной пандемии УЕФА перенесло все матчи Лиги Наций на более поздний срок-даты их проведения пока не названы. Поклонники сборной Грузии надеются, что их любимая команда сумеет попасть на ЧЕ 2020 и это станет самым большим успехом грузинского футбола после 1981 года-после победы тбилисского «Динамо» в Кубке Обладателей Кубков Европейских стран.





Материал подготовил Тенгиз Пачкория

Фото: Т. Пачкория и А. Габиташвили с «Золотым мячом» .

13 мая 1981 года футболисты тбилисского "Динамо" одержали победу в Кубке обладателей Кубков европейских стран, со счетом 2:1 выиграв в Дюссельдорфе(ФРГ) финальный матч у клуба "Карл Цейсс" (ГДР). Этот день в Грузии вот уже 39 лет отмечают как настоящий праздник. В этом нет ничего удивительно: во-первых, футбол в Грузии, начинающий свою историю с 1898 года, по сегодняшний день пользуется невиданной популярностью, футбол является поистине любимой народом игрой; во-вторых, значение футбола для Грузии –особенно в советское время -выходило далеко за рамки спорта, так как успехи команд республики и отдельных футболистов были особенным знаком идентичности,достижений и радости Грузии; в-третьих, к футболу у нас многие относились не только как к спорту, но и как к искусству- выдающиеся мастера,виртуозы грузинского футбола возвели эту игру в ранг искусства, которым наслаждались миллионы и миллионы поклонников и специалистов этой игры в разных странах мира. Не случайно, что в 1960-1970-х годах зарубежные специалисты называли футболистов тбилисского «Динамо» ( ведущей команды Грузии) « кавказскими бразильцами».Тбилисские динамовцы добились больших успехов в чемпионатах и Кубках СССР, в международных турнирах. Ведущие футболисты этой изумительно техничной команды блестяще играли за сборную СССР на Чемпионатах Европы и Мира, в отборочных матчах Олимпийских Игр 1960-1970 годов и Олимпиаде 1988 года, выступали за сборную Европы и Мира, попадали в символические сборные континента и Планеты.Что касается успеха 1981 года, то его фундамент создавался предыдущими поколениями виртуозов динамовского клуба- футболистов 1960-1970 годов.Свой первый международный трофей динамовцы выиграли в 1973 году –в испанском городе Уэльва они овладели престижным тогда Кубком Каравеллы Колумба:в полуфинале грузинские футболисты вничью 0:0 сыграли с знаменитым «Атлетико» Мадрид (динамовцы победили в серии пенальти 4:2), а в финале выиграли у легендарной « Бенфики» Лиссабон со счетом 3:1 (два гола забил Владимир Гуцаев , один Давид Кипиани). Тот матч с «Бенфикой» динамовцы провели в таком составе :Гогия, Дзодзуашвили, Кантеладзе, Челидзе, Хинчагашвили, М. Мачаидзе (Церетели), Эбралидзе, Асатиани, Гуцаев, Кипиани (Мчедлишвили) Л. Нодия. В той игре из-за травмы не выступал травмированный на тот момент капитан «Динамо» Тбилиси и сборной СССР, вице-чемпион Европы 1972 года, бронзовый призер Олимпиады 1972 и обладатель малых бронзовых медалей ЧМ 1966 года Муртаз Хурцилава.Этот успех динамовцев, достигнутый в 1973 году(в период смены поколений в «Динамо»), вселил надежды поклонников на то, что молодые и талантливые футболисты этого состава вместе с новой плеядой ярких футболистов скажут в будущем свое веское слово. Так оно и произошло :в 1976-1982 годах тбилисские динамовцы, в составе которых блестяще выступали и появившиеся в основном составе новыми звездами и под руководством главного тренера Нодара Ахалкаци добились впечатляющих успехов как в СССР, так и в евротурнирах: в 1979 году в матче 1/ 16 Кубка Чемпионов разгромили легендарный «Ливерпуль» со счетом 3:0( в гостях 1:2), заставив всю Европу заговорить о прекрасной игре грузинской команды, в 1981 году выиграли Кубок Обладателей Кубков Европейских стран, а в 1982 году вышли в полуфинал этого же Кубка.Следует отметить, что в финале Кубка 1981 года тбилисские динамовцы выиграли у «Карл Цейсс»,команды, которая на пути к финалу тогда переиграла «Рому», «Валенсию» и «Бенфику», команду, в составе которой тогда выступали несколько ведущих игроков многоопытной и титулованной сборной ГДР-чемпиона Олимпийских игр-1976 и серебряного призера московской Олимпиады-1980.О самом финальном матче 13 мая 1981 года в Дюссельдорфе очень многое написано и сказано, поэтому не будет останавливаться на перипетиях самой игры. Напомним лишь составы команд и статистику матча:«Динамо»: Отари Габелия, Тамаз Костава, Александр Чивадзе (капитан), Нодар Хизанишвили, Гия Тавадзе,Виталий Дараселия, Заур Сванадзе (Нукри Какилашвили, 67), Тенгиз Сулаквелидзе, Владимир Гуцаев, ДавидКипиани, Рамаз Шенгелия. Ст. тренер - Нодар Ахалкаци.«Карл Цейс»: Ханс Грапентин, Герт Брауэр, Герхард Хоппе (Ульрих Эверманн, 88), ВольфгангШиллинг, Лотар Курбювайт (капитан), Рюдигер Шнупхазе, Андреас Краузе, Лутц Линдеманн, Андреас Билау (Томас Тёпфер, 75), Юрген Рааб, Эберхард Фогель. Ст. тренер – Ханс Майер.Голы: 0:1 Хоппе (63), 1:1 Гуцаев (67), 2:1 Дараселия (87).====================================Слова Котэ Махарадзе и торжества в ГрузииПобеда динамовцев в финале Кубка обладателей Кубков Европы 1981 года стала тогда настоящим праздником для всей Грузии, для поклонников этой команды в других республиках СССР и странах Европы. Началу торжеств положили слова, сказанные легендарным комментатором Котэ Махарадзе ( 1926-2002) в прямом телеэфире в конце дюссельдорфского матча: из ФРГ Котэ вел прямой репортаж по ЦТ СССР и свой репортаж он завершил словами : «Представляю, что творится сейчас в Тбилиси, ликует столица Грузии, ликует вся наша страна».После завершения трансляции дюссельдорфского матча несколько сот тысяч жителей Тбилиси вышли на улицы и площади, скандированием, пением, шествием, сиренами автомашин, винопитием отмечая победу любимой команды:десятки тысяч горожан пришли в ту ночь на стадион «Динамо», разместившись на трибунах и беговых дорожках арены. Кадры об этих торжествах на стадионе, снятые на кинокамеру проживавшим рядом с ареной кинорежиссером Гоги Торадзе, облетели телеканалы и вошли в созданные им же позднее (в 21-ом веке) телевизионные документальные фильмы «Грузинский футбол» и «Профессор футбола»(последний фильм посвящен легендарному капитану тбилисского «Динамо» и сборной СССР Александру Чивадзе). Торжества по случаю победы тбилисского «Динамо» в ночь на 14 мая прошли в разных городах и районах Грузии, в том числе в моем родном Сухуми и близлежащем городе Очамчира, где родился и вырос выдающийся полузащитник тбилисского «Динамо», сборной Грузии(серебряный призер Спартакиады СССР 1979 года) и сборной СССР ( 1979-1982), участник ЧМ 1982 Виталий Дараселия- автор победного гола в ворота «Карл Цейсс».15 мая поздно вечером была грандиозная встреча футболистов и тренерского штаба «Динамо» в аэропорту столицы Грузии: десятки тысяч жителей Тбилиси и близлежащих населенных пунктов направились в аэропорт встречать команду, которая долго летела на родину с пересадками по маршруту Франкфурт-на-Майне- Москва-Тбилиси:сотрудникам милиции пришлось очень сложно сдерживать поток машин и пассажиров в аэропорт столицы Грузии, далеко не всем удалось попасть в аэропорт.Люди шли на всевозможные хитрости, чтобы получить возможность лично поприветствовать футболистов. Так несколько женщин представились матерями Александра Чивадзе, чтобы попасть в аэропорт. Тогда ведь не принято было носить с собой паспорт. Милиционеры верили им на слово и пропускали. Настоящая мама капитана «Динамо» также направилась в аэропорт. Когда она представилась стоящим на трассе сотрудникам милиции, те лишь пожали плечами, сказав: «Сколько же у Чивадзе мам», и не пустили ее к аэропорту. Мама не стала спорить и вместе с мужем вернулась домой. Когда Саша Чивадзе приехал домой, он между прочим спросил у родителей, почему их не было в аэропорту. Узнав об этой истории, Чивадзе долго смеялся.В Тбилиси тогда доставили и тот поистине «золотой мяч» матча 13 мая, этот мяч сюда привез Анзор Габиташвили. Он был врачом-физиотерапевтом тбилисского "Динамо" в 1976-1986 годах, в 1994-2009 годах работал на этой же позиции и в сборной Грузии. Анзору Симоновичу сейчас 80 лет , он по-прежнему хранит у себя в Тбилиси тот золотой мяч. Он рассказал автору этих строк, что еще осенью 1980 года перед выездным матчем вышеназванного Кубка с ирландским "Уотерфордом" (тбилисцы выиграли у ирландцев в гостях 1:0 , а в Тбилиси победили их со счетом 4:0) "ему приснился сон о том, что динамовцы выиграют Кубок"."Когда я рассказал об этом сне главному тренеру динамовцев Нодару Ахалкаци и начальнику команды Кахи Асатиани, они сказали, что если мы выиграем Кубок, то после финала я могу взять себе трофей - мяч",-отметил Габиташвили.По его словам, "в матче с "Карл Цейсом" после того, как на 87-й минуте Виталий Дараселия вывел динамовцев вперед и счет стал 2:1, Нодар Ахалкаци сказал мне: "Анзор, готовься, скоро матч закончится и можешь побороться за мяч".Анзор отметил, что после финального свистка итальянского арбитра Рикардо Латтанци динамовцы Гия Тавадзе и Нодар Хизанишвили пытались у него выхватить мяч. "Пока они спорили, я подкрался к арбитру и вырвал мяч. Я побежал к раздевалке, за мной бежали фотокорреспонденты, я прятал мяч в раздевалке, боясь, чтобы сотрудники охраны стадиона не отняли его", - сообщил Анзор.Этот мяч-реликвия до сих пор хранится у него в квартире в Тбилиси, как и несколько других мячей с исторических победных матчей динамовцев конца 1970-х-начала 1980-х гг. "Я ухаживаю за золотым мячом 1981 года, он немного потрепался, но я берегу этот мяч", - отметил Габиташвили. Он сказал, что в 1990-2000 гг несколько человек просили его продать этот мяч 1981 г и предлагали 10 и 15 тысяч долларов, но он отказался. "Этот мяч очень дорог для меня и Грузии, и этот мяч я никому не отдам", - отметил Габиташвили.Сам Анзор (в прошлом борец и пловец) по-прежнему в хорошей спортивной форме.Он мечтает о том, чтобы национальная сборная Грузии добилась права играть в финальной части ЧЕ 2020 (пройдет в 2021 году). Для этого сборной Грузии предстоит победить в полуфинале Лиги Европы команду Беларуси, а в случае успеха выиграть в финале у победителя пары Сев. Македония- Косово. Эти матчи должны были пройти в Тбилиси 26 и 31 марта, но из-за глобальной пандемии УЕФА перенесло все матчи Лиги Наций на более поздний срок-даты их проведения пока не названы. Поклонники сборной Грузии надеются, что их любимая команда сумеет попасть на ЧЕ 2020 и это станет самым большим успехом грузинского футбола после 1981 года-после победы тбилисского «Динамо» в Кубке Обладателей Кубков Европейских стран.Материал подготовил Тенгиз ПачкорияФото: Т. Пачкория и А. Габиташвили с «Золотым мячом» .



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