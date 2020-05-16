

На батумских пляжах и бульваре сегодня было многолюдно

16.05.2020 18:26





На батумских пляжах и бульваре сегодня было многолюдно. Некоторые даже рискнули искупаться в море.



По словам инфекциониста, регионального менеджера клиники «Медальфа» Левана Антадзе, купание в море не несёт опасности для людей.



«Я не думаю, что плавать в море опасно. Коронавирус не распространяется в морской воде», — сказал Леван Антадзе, отметив при этом необходимость соблюдения дистанции между людьми.



По словам министра здравоохранения Аджарии Заала Микеладзе, морская вода не опасна с точки зрения распространения коронавируса.



«Плавать в море безопасно, об этом говорилось много раз. Но рекомендуется соблюдать дистанцию. Мировой опыт в этом отношении пока очень небольшой, мы ожидаем, что Всемирная организация здравоохранения разработает и протокол поведения на море, которым мы будем руководствоваться. Пока же советую гражданам не задерживаться на пляже надолго», — сказал Заал Микеладзе.



Между тем, по словам местных жителей, сегодня морская вода была необычайно чистой.





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