

В Грузии возобновляется обязательный техосмотр автомашин

23.05.2020 20:43





В Грузии начнут штрафовать автомобилистов, которые не пройдут техосмотр, запланированный после 23 мая, а вот остальных ждет небольшая отсрочка, заявил руководитель Агентства сухопутного транспорта Михаил Хмаладзе.



Но время действия в Грузии чрезвычайного положения, которое действовало с 21 марта по 22 мая, техосмотр в стране был отсрочен. Такое решение было принято в связи с тем, что не все водители могли привести в порядок свои автомобили из-за неработающих сервис-центров.



"Те, кто должны пройти техинспектирование, обязаны его пройти, иначе они будут оштрафованы на 50 лари. А транспортные средства, которые должны были пройти периодическое техническое инспектирование в период ЧП, могут пройти его в течение 60 календарных дней, то есть до 21 июля", - сказал Хмаладзе в эфире Первого канала.



С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству, с 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины.



Стоимость услуги для легковых машин - 60 лари (порядка 20 долларов), а грузовых - 100 лари (около 34 долларов).



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