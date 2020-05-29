

«Сакстати»: каждый пятый житель Грузии находятся за чертой бедности

29.05.2020 13:16





19,5% населения Грузии находится за чертой бедности. Об этом свидетельствуют данные за 2019 год Национальной службы статистики («Сакстати»). В частности, сообщается, что ниже критической отметки живут 23,7% сельского населения и 16,4% городского.



При этом в 2019 году средний уровень бедности был минимальным значением с 2004 года, передает агентство IPN. То есть, согласно официальной статистике, число лиц, находящихся ниже абсолютного уровня бедности, сокращается. К примеру, в 2018 году их насчитывалось 20,1%.



Ранее СОВА сообщала, что на фоне пандемии коронавируса и введенного в ответ режима ЧП в апреле 2020 года экономика Грузии сократилась на 16,6%.



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