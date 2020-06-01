

Гамкрелидзе: «Давайте научимся сосуществовать с коронавирусом»

01.06.2020 17:06





По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирана Гамкрелидзе, на данном этапе нет необходимости ужесточения регуляций из-за коронавируса.



Как отметил Гамкрелидзе по завершении заседания созданного в связи с коронавирусом межведомственного координационного совета, теперь наш слоган – «Давайте научимся сосуществовать с коронавирусом».



«По сегодняшним данным, я не думаю, что нам нужно устанавливать такие же ограничения, какие у нас были. Теперь мы идем со слоганом – «Давайте научимся сосуществовать с коронавирусом». Это означает, что такого типа увеличения могут быть. Это допустимо, и все это само собой управляется системой здравоохранения без каких-либо сильных ограничительных мероприятий», - заявил Гамкрелидзе.



Вместе с тем Гамкрелидзе говорит, исходя из сегодняшней данности, нет необходимости ни в продлении каникул, и ни в откладывании учебного процесса.



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