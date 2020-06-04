

За рубежом от коронавируса умерли 16 граждан Грузии

04.06.2020 18:44





В условиях пандемии коронавируса, по 22 мая включительно, при содействии правительства в Грузию вернулись 12 720 граждан страны, из них воздушным путем - 7 107, сухопутным путем - 5 223 и морским – 390 человек. Об этом говорится в отчете о мероприятиях, предпринятых правительством Грузии в борьбе с COVID-19.



Согласно документу, среди вернувшихся было 483 лица с хроническими заболеваниями, 34 лица с ограниченными возможностями, 259 пожилых, 102 беременные женщины, 435 - малолетних, 173 – онкологических пациента, 1118 транзитных пассажиров, 29 моряков и 90 лиц с особыми потребностями. Также 794 студента, которые остались без жилья и стипендий (всего 3517 граждан с особыми потребностями).



"Примечательно, что при сотрудничестве с правительством США, специальным рейсом из США было обеспечено возвращение на родину 79 грузинских учащихся и студентов и 35 детей-граждан Армении. Кроме того, на месте помощь была оказана находящимся за рубежом 21 190 гражданам, включая обеспечение убежища оставшимся без жилья, предоставление продуктов питания, лекарств и других продуктов первой необходимости и услуг. Было выполнено 74 авиарейса из 27 стран, включая Китай, Иран, Италию, Германию, Грецию и др. Среди осуществленных рейсов - 33 прямых, выполненных авиакомпанией «Грузинские авиалинии».



По состоянию на 22 мая, коронавирусом были инфицированы 118 граждан Грузии, находившихся за рубежом. В большинстве случаев налицо были менее тяжелые формы заболевания. От инфекции за рубежом скончались 16 граждан Грузии (Австрия - 1, Испания - 4, Турция - 1, Британия - 2, США - 5, Франция - 2, Латвия - 1)», - говорится в отчете.



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