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В Грузии выявлено 15 новых случаев коронавируса


15.08.2020   12:12


В Грузии выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1321. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний.

Что касается выздоровевших, то их количество выросло на 3 и составляет 1088.

В режиме карантина находятся 7597 человек.

В стране от коронавируса скончались 17 пациентов.

Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

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