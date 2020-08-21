

В Грузии разработали руководство для перевода и транскрипции-транслитерации китайского языка на грузинский

21.08.2020 19:09





Департамент государственного языка Грузии сегодня выпустил бюллетень, который включает руководящие принципы для перевода и транскрипции-транслитерации системы китайского языка на грузинский язык, сообщает агентство Синьхуа.



Над транскрипцией-транслитерацией фонетической системы китайского языка на грузинский язык работали профессор Тбилисского Свободного Университета, грузинский синолог Марине Джибладзе, китайские лекторы-преподаватели и грузинские филологи.



По словам М. Джибладзе, принципы для перевода и транскрипции-транслитерации системы китайского языка на грузинский язык -- большое достижение и необходимая помощь для грузинских авторов, переводчиков и редакторов.



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