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Эзугбая: 22 из 38 новых случаев коронавируса связаны с кластером батумской кондитерской «Дона»


02.09.2020   11:53


По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, 22 из 38 новых случаев коронавируса связаны с кластером батумской кондитерской «Дона» , 7 – это контакт с зараженным пациентом, 4 – ввозные случаи, из них двое являются водителями грузовиков, еще по 5 случаям ведется исследование.

По информации Эзугбая, в масштабе Грузии в ковидцентрах лечится 251 пациент.

«Число выздоровевших выросло на 17. Согласно сегодняшним данным, процентный показатель выздоровления составляет – 82%. На сегодняшний день в ковидцентрах проходит лечение 251 пациент. Из них в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся три критически тяжелых пациента и 15 тяжелых пациентов, состояние же остальных среднее и легче среднего», - сообщила Эзугбая.

По ее же информации, в Тбилисской инфекционной больнице сейчас лечатся 13 пациентов с коронавирусом, состояние одного из которых критически тяжелое.

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