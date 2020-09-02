

Эзугбая: 22 из 38 новых случаев коронавируса связаны с кластером батумской кондитерской «Дона»

02.09.2020 11:53





По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, 22 из 38 новых случаев коронавируса связаны с кластером батумской кондитерской «Дона» , 7 – это контакт с зараженным пациентом, 4 – ввозные случаи, из них двое являются водителями грузовиков, еще по 5 случаям ведется исследование.



По информации Эзугбая, в масштабе Грузии в ковидцентрах лечится 251 пациент.



«Число выздоровевших выросло на 17. Согласно сегодняшним данным, процентный показатель выздоровления составляет – 82%. На сегодняшний день в ковидцентрах проходит лечение 251 пациент. Из них в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся три критически тяжелых пациента и 15 тяжелых пациентов, состояние же остальных среднее и легче среднего», - сообщила Эзугбая.



По ее же информации, в Тбилисской инфекционной больнице сейчас лечатся 13 пациентов с коронавирусом, состояние одного из которых критически тяжелое.



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